हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर

कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर

INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारत को 43 रनों से जीत लिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 10:00 PM (IST)

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारत को 43 रनों से जीत लिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है. तीसरा वनडे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 412 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में पूरी भारतीय टीम 369 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए इस मैच में स्मृति मंधाना ने 125 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन अपनी टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाईं.

413 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल 10 रन बनाकर आउट हो गईं. स्मृति मंधाना ने एक छोर संभाला हुआ था, लेकिन दूसरे छोर से धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे. हरलीन देओल भी 11 रन बनाकर आउट हो गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 52 रन बनाए और मंधाना के साथ 121 रनों की पार्टनरशिप की.

दीप्ति शर्मा ने 72 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद ही कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार निश्चित हो चली थी. 9 नंबर की बल्लेबाज स्नेह राणा ने भी 35 रनों की पारी के दौरान भारतीय टीम की जीत की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं ले जा पाईं.

मैच में बने 781 रन, लगीं 111 बाउंड्री

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में कुल 781 रन बने. दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 99 चौके और 12 छक्के लगाए. यानी मैच में कुल 111 बाउंड्री लगीं. पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 60 चौके और 5 छक्के लगाए. उसके बाद टीम इंडिया ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 39 चौके और 7 छक्के लगाए. इस तरह दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर 111 बाउंड्री लगाकर गदर मचाया.

इस मैच में स्मृति मंधाना पुरुष और महिला वनडे क्रिकेट में मिलाकर भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली प्लेयर बन गई हैं. उन्होंने 50 गेंद में सेंचुरी पूरी कर विराट कोहली के 52 गेंदों में आए शतक का रिकॉर्ड तोड़ा. यह मंधाना के वनडे करियर का कुल 13वां शतक रहा.

यह भी पढ़ें:

Fastest ODI Century: किसने तोड़ा विराट कोहली का वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड? सिर्फ इतनी गेंद में ठोकी तूफानी सेंचुरी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Sep 2025 09:32 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score Indw Vs Ausw INDIA VS AUSTRALIA
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले का भारतीयों पर होगा क्या असर? 10 पॉइंट्स में समझिए
ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले का भारतीयों पर होगा क्या असर? 10 पॉइंट्स में समझिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर
कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले का भारतीयों पर होगा क्या असर? 10 पॉइंट्स में समझिए
ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले का भारतीयों पर होगा क्या असर? 10 पॉइंट्स में समझिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर
कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर
इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
झारखंड
6 माह की मासूम के सामने मां-नानी की हत्या, झारखंड के दुमका में डबल मर्डर से सनसनी
6 माह की मासूम के सामने मां-नानी की हत्या, झारखंड के दुमका में डबल मर्डर से सनसनी
ट्रेंडिंग
जब खुद जंगल की राइड पर निकला शेर! पर्यटक वैन पर बैठ जंगल के राजा ने की साइटिंग- वीडियो वायरल
जब खुद जंगल की राइड पर निकला शेर! पर्यटक वैन पर बैठ जंगल के राजा ने की साइटिंग- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
सरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं
सरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget