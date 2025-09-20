कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारत को 43 रनों से जीत लिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है. तीसरा वनडे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 412 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में पूरी भारतीय टीम 369 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए इस मैच में स्मृति मंधाना ने 125 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन अपनी टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाईं.

413 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल 10 रन बनाकर आउट हो गईं. स्मृति मंधाना ने एक छोर संभाला हुआ था, लेकिन दूसरे छोर से धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे. हरलीन देओल भी 11 रन बनाकर आउट हो गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 52 रन बनाए और मंधाना के साथ 121 रनों की पार्टनरशिप की.

दीप्ति शर्मा ने 72 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद ही कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार निश्चित हो चली थी. 9 नंबर की बल्लेबाज स्नेह राणा ने भी 35 रनों की पारी के दौरान भारतीय टीम की जीत की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं ले जा पाईं.

मैच में बने 781 रन, लगीं 111 बाउंड्री

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में कुल 781 रन बने. दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 99 चौके और 12 छक्के लगाए. यानी मैच में कुल 111 बाउंड्री लगीं. पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 60 चौके और 5 छक्के लगाए. उसके बाद टीम इंडिया ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 39 चौके और 7 छक्के लगाए. इस तरह दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर 111 बाउंड्री लगाकर गदर मचाया.

इस मैच में स्मृति मंधाना पुरुष और महिला वनडे क्रिकेट में मिलाकर भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली प्लेयर बन गई हैं. उन्होंने 50 गेंद में सेंचुरी पूरी कर विराट कोहली के 52 गेंदों में आए शतक का रिकॉर्ड तोड़ा. यह मंधाना के वनडे करियर का कुल 13वां शतक रहा.

