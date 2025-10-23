T20I Record: टी20 क्रिकेट को तेज रनों और चौके-छक्कों का खेल माना जाता है, लेकिन कई बार यही फॉर्मेट टीमों के लिए बुरे सपने जैसा साबित होता है. जहां कुछ टीमें 250 प्लस का स्कोर बनाती हैं, वहीं कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो 20 ओवर पूरे करने से पहले ही एक अंक वाले स्कोर पर ढेर हो गईं. हाल के वर्षों में छोटे देशों की टीमें इंटरनेशनल मंच पर मौका पा रही हैं, लेकिन उनके अनुभव की कमी कई बार भारी पड़ जाती है. आइए नजर डालते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम टीम स्कोर पर

आइवरी कोस्ट - सिर्फ 7 रन पर ढेर (2024)

टी20 इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड आइवरी कोस्ट के नाम दर्ज है. 24 नवंबर 2024 को अबुजा (नाइजीरिया) में खेले गए मैच में आइवरी कोस्ट की टीम सिर्फ 7 रन पर ऑल आउट हो गई. टीम ने 7.3 ओवर में यह स्कोर बनाया और मुकाबला बड़े अंतर से हार गई. यह अब तक का T20I का सबसे कम टीम स्कोर है.

मंगोलिया - 10 रन पर ढेर (2024)

मंगोलिया की टीम ने सितंबर 2024 में सिंगापुर के खिलाफ बंगी ग्राउंड पर खेलते हुए 10 रन बनाए थे. यह स्कोर 10 ओवर में बना, यानी रन रेट रहा सिर्फ 1.00. सिंगापुर ने यह लक्ष्य मात्र कुछ गेंदों में हासिल कर लिया था. यह मैच T20 क्रिकेट में एकतरफा मुकाबलों की मिसाल बन गया.

आइल ऑफ मैन - 10 रन (2023)

26 फरवरी 2023 को स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन मैच क्रिकेट इतिहास में चर्चा का विषय बना. आइल ऑफ मैन की टीम 8.4 ओवर में सिर्फ 10 रन पर सिमट गई. जवाब में स्पेन ने बिना विकेट खोए सिर्फ 2 ओवर में जीत दर्ज की. यह मैच उस समय तक T20I इतिहास का सबसे छोटा और एकतरफा मुकाबला माना गया था.

मंगोलिया - फिर एक बार फेल, सिर्फ 12 रन (2024)

8 मई 2024 को मंगोलिया ने जापान के खिलाफ फिर एक बेहद खराब प्रदर्शन किया. मंगोलियन बल्लेबाज इस मुकाबले में केवल 12 रन ही बना सके. टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाया.

मंगोलिया - 17 रन बनाकर तीसरी बार शर्मनाक सूची में (2024)

मंगोलिया की टीम ने एक बार फिर शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 31 अगस्त 2024 को हांगकांग के खिलाफ सिर्फ 17 रन बनाए. यह तीसरी बार था जब मंगोलिया ने साल 2024 में बेहद कम स्कोर दर्ज किया.