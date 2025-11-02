IND vs AUS: टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस का तूफान, अर्शदीप-चक्रवर्ती भी चमके; तीसरे टी20 में भारत को 187 का लक्ष्य
IND vs AUS 3rd T20: तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए हैं. टिम डेविड ने 74 रनों की तूफानी पारी खेल भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.
तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए हैं. टिम डेविड ने 74 रनों की तूफानी पारी खेल भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उनके अलावा डेथ ओवरों में मार्कस स्टोइनिस ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 64 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए. वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने दो विकेट लिए.
टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है, सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे जीतना जरूरी है. भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 14 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट लेकर दमदार शुरुआत की. टिम डेविड का ऐसा तूफान आया कि एक छोर से चौके-छक्कों की बारिश होने लगी.
चक्रवर्ती ने करवाई वापसी
मार्श और डेविड तेजी से रन बनाते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे. तभी 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल मार्श को आउट करके टीम इंडिया को ब्रेकथ्रू दिलाया. तूफानी बल्लेबाज मिचेल ओवन बिना खाता खोले आउट हो गए. वहीं टिम डेविड जब 74 के स्कोर पर आउट हुए, तब ऑस्ट्रेलिया ने 118 के स्कोर पर पांचवां विकेट गंवाया. डेविड ने 38 गेंदों में 74 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.
उसके बाद मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू शॉर्ट ने जिम्मा संभाला. दोनों ने मिलकर 39 गेंदों में 64 रन जोड़ डाले. स्टोइनिस ने 39 गेंद में 64 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए. मैथ्यू शॉर्ट ने 26 रनों की कैमियो पारी खेल, ऑस्ट्रेलिया को 186 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की. अर्शदीप सिंह ने मैच में 3 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती ने 2 और शिवम दुबे ने एक विकेट लिया.
