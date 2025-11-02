टिम डेविड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में विस्फोटक पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 74 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 8 चौके जड़े. उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, इसी के साथ वह ट्रेविस हेड को पछाड़ते हुए भारत के खिलाफ दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं.

जब टिम डेविड बल्लेबाजी करने आए थे तब ऑस्ट्रेलिया दबाव में था, टीम 14 के स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी. ट्रेविस हेड (6) और जोश इंग्लिस (1) को पॉवरप्ले में अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेज दिया था. हालांकि इसका डेविड की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी पहली गेंद पर चौका मारकर बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं.

टिम डेविड ने 23 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

टिम डेविड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह भारत के खिलाफ टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर कैमरून ग्रीन हैं, जिन्होंने हैदराबाद (2022) में भारत के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

ट्रेविस हेड लिस्ट में तीसरे नंबर पर लुढ़क गए, जिन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. चौथे नंबर पर आए टिम डेविड को 13वें ओवर में शिवम दुबे ने कैच आउट कराया, उनका कैच तिलक वर्मा ने बॉउंड्री पर पकड़ा. उनके आलावा मार्कस स्टोइनिस ने भी अर्धशतक लगाया.

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 187 का लक्ष्य

टिम डेविड के बाद मार्कस स्टोइनिस ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने 39 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 187 का लक्ष्य रखा है. भारत के लिए सबसे अधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 35 रन देकर 3 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन दिए. बुमराह को आज कोई विकेट नहीं मिला.