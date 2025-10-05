हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस

अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस

IND A vs AUS A: इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले प्रभसिमरन सिंह ने तूफानी शतक ठोक दिया है. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इस मैच में फ्लॉप रहे

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 08:19 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले प्रभसिमरन सिंह ने तूफानी शतक ठोक दिया है. रविवार को इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A तीसरा अनऑफिशियल वनडे मैच खेला गया. ये मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया, जिसमें कंगारू टीम ने भारत के सामने 318 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. जवाब में प्रभसिमरन सिंह ने मात्र 68 गेंदों में 102 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा फ्लॉप रहे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सिर्फ 135 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे. मगर कप्तान जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट की 152 रनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ाया. एडवर्ड्स ने 89 रन और स्कॉट ने 73 रनों का योगदान दिया. उनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 317 रन बना पाया.

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा फ्लॉप

अभिषेक शर्मा दूसरे वनडे में खाता तक नहीं खोल पाए थे. वो इस बार भी बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन 22 रनों का योगदान जरूर दिया. तिलक वर्मा ने दूसरे वनडे में 94 रन बनाए थे, लेकिन तीसरे और निर्णायक वनडे में अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए और सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने. हालांकि प्रभसिमरन सिंह ने एक छोर से तूफानी बैटिंग जारी रखी. प्रभसिमरन सिंह ने 68 गेंद में 102 रन बनाए, जिसके दौरान उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्होंने ये पारी 150 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली.

इस सीरीज में प्रभसिमरन सिंह शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. पहले वनडे में श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य ने शतकीय पारी खेली थी. प्रभसिमरन सिंह IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ODI में 56 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 159 रन बनाए हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, पहले नंबर पर 14 साल का प्लेयर

IND vs PAK: अंपायर के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी, रन आउट की हुई अपील, लेकिन फिर...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Abhishek Sharma Tilak Varma INDIA VS AUSTRALIA INDA Vs AUSA
