Pakistan Players Pleaded In IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2025 में मुकाबला खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. इस मुकाबले में टीम इंडिया रन भी बनाती जा रही है और पाकिस्तान के गेंदबाजों को विकेट भी मिल रहे हैं. लेकिन मैच में एक दौर ऐसा आया, जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल बल्लेबाजी कर रही थीं, तब भारत के दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर रन पूरा किया. अंपायर ने भी रन को कंप्लीट माना, लेकिन पाकिस्तान की खिलाड़ी फिर भी अंपायर के सामने आउट देने के लिए गिड़गिड़ाने लगीं.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की जमकर अपील

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच काफी रोमांचक चल रहा है. इस मैच में एक वक्त ऐसा आया, जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और बल्लेबाज हरलीन देओल के बीच साझेदारी बढ़ रही थी. हरमनप्रीत और हरलीन स्कोरबोर्ड पर रन लगा रही थीं. लेकिन बीच में एक गेंद पर जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इन बल्लेबाजों को रन आउट करने की कोशिश की, तब हरमन ने रन आसानी से पूरा कर लिया. हालांकि विकेट पर गेंद लगी थी और गिल्लियां भी उड़ी थीं, लेकिन हरमन पूरी तरह क्रीज के अंदर आ चुकी थीं.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जोरदार अपील के बाद भी अंपायर ने नॉट आउट दिया. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगा था कि ऑन-फील्ड अंपायर चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगी, लेकिन अंपायर ने ये फैसला नहीं लिया और हरमन और हरलीन क्रीज पर डटी रहीं.

अंपायर ने दिया नॉट आउट

पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने फिर दोबारा पूछने की कोशिश की, तब अंपायर ने बताया कि पूरी तरह नॉट आउट है, वो क्रीज के अंदर आ गई थीं. हालांकि पाकिस्तान के पास रिव्यू था, अगर इन प्लेयर्स को लग रहा था कि वो रन आउट हुआ है, तब ये रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया.

यह भी पढ़ें

वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान