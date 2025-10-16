ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा

ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है. टूर्नामेंट में खेल रहीं 7 टीमों में से अब तीन ही सेमीफाइनल में जा सकेंगी. वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल (Womens World Cup Points Table) में फिलहाल टॉप-4 में ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत मौजूद हैं. यहां जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंतिम-4 में क्वालीफाई करने के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल का समीकरण कैसा है?

भारत के लिए सेमीफाइनल का समीकरण

भारतीय टीम अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. उसने 4 मैचों में 2 जीत दर्ज की हैं और दो मैचों में हार मिली है. उसके अभी 3 मैच बाकी हैं, जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ होने हैं.

-भारतीय टीम अगर अपने अगले तीनों मैच जीत जाती है, तो 10 अंकों के साथ वो आसानी से सेमीफाइनल का टिकट कटा लेगी. तीनों मैच जीतकर उसकी अन्य टीमों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी.

-भारत अगले 3 में से 2 मैच जीत पाता है, तो उसके 8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में उसे सुनिश्चित करना होगा कि कोई दूसरी टीम भी 8 अंकों तक पहुंचे तो उसका नेट रन रेट बेहतर रहे. टीम इंडिया अभी बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसका नेट रन रेट +0.682 है जबकि टेबल में उससे नीचे मौजूद सभी टीमों का नेट रन रेट नेगेटिव है.

-वहीं टीम इंडिया अगर अगले 3 में से सिर्फ एक मैच जीत पाती है, तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऐसे में उसे ना केवल नेट रन रेट बेहतर रखना होगा बल्कि अन्य मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा.

भारत के बाकी मैच कब खेले जाएंगे?

भारतीय टीम 4 मैच खेल चुकी है. उसका वर्ल्ड कप में अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ होगा. उसके बाद 23 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से भिड़ना है, ये दोनों मैच हरमनप्रीत एंड कंपनी के लिए कठिन होंगे. वहीं लीग स्टेज में भारत का आखिरी मैच 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा.

