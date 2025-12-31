इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?

Indira Gandhi Wedding: रेहान वाड्रा की सगाई की खबर ने इतिहास के एक पुराने अध्याय को फिर चर्चा में ला दिया है. इंदिरा गांधी की शादी में नेहरू की अनुपस्थिति की आखिर क्या वजह थी.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Dec 2025 11:01 AM (IST)
गांधी-नेहरू परिवार में एक बार फिर शादी की चर्चा ने सुर्खियां बटोरी हैं. प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों के बीच इतिहास के पन्नों से एक पुराना सवाल फिर उभर आया है कि जिस परिवार ने आज रॉबर्ट वाड्रा के निजी फैसलों को खुले दिल से स्वीकार किया, उसी परिवार में कभी एक शादी ऐसी भी हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी के पिता मौजूद नहीं थे. क्या वजह सिर्फ धर्म थी या इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे थे?

रेहान वाड्रा की सगाई और उठा पुराना सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है. सात साल के लंबे रिश्ते के बाद रेहान अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है और जनवरी 2026 की शुरुआत में राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई की योजना है. 

इंदिरा-फिरोज की शादी और नेहरू की अनुपस्थिति

जब बात गांधी परिवार की शादियों की होती है, तो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का विवाह अपने आप चर्चा में आ जाता है. 26 मार्च 1942 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई इस शादी में जवाहरलाल नेहरू की गैरमौजूदगी लंबे समय से जिज्ञासा का विषय रही है. आम धारणा यह रही है कि नेहरू अपनी बेटी के इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं थे.

क्या धर्म था मुख्य कारण?

इतिहासकारों और जीवनी लेखकों के अनुसार, नेहरू का विरोध केवल एक वजह तक सीमित नहीं था. सबसे अहम कारण धार्मिक अंतर बताया जाता है. इंदिरा गांधी एक हिंदू परिवार से थीं, जबकि फिरोज गांधी पारसी समुदाय से आते थे. नेहरू चाहते थे कि इंदिरा की शादी सजातीय परिवार में हो. उस दौर में अंतरधार्मिक विवाह को सामाजिक रूप से सहज नहीं माना जाता था, और यही सोच नेहरू के मन में भी थी.

सामाजिक पृष्ठभूमि और शिक्षा को लेकर आपत्ति

धर्म के अलावा, फिरोज गांधी की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नेहरू को पसंद नहीं थी. नेहरू को लगता था कि फिरोज की पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत साधारण है और उनकी शिक्षा भी वैसी नहीं है जैसी वे अपनी बेटी के जीवनसाथी में देखना चाहते थे. वे चाहते थे कि इंदिरा का जीवन एक निश्चित सोच और स्तर के अनुरूप हो.

पुपुल जयकर ने क्या कहा है?

इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली प्रसिद्ध लेखिका पुपुल जयकर ने भी अपनी किताबों में इस विरोध का जिक्र किया है. उनके अनुसार, नेहरू निजी तौर पर फिरोज गांधी से प्रभावित नहीं थे और इसी कारण वे इस रिश्ते के खिलाफ थे. हालांकि यह विरोध समय के साथ नरम पड़ा, लेकिन शुरुआती असहमति काफी गहरी थी.

महात्मा गांधी की भूमिका

इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अडिग थीं. नेहरू ने शर्त रखी कि वे महात्मा गांधी की सहमति के बाद ही शादी को मंजूरी देंगे. इंदिरा ने यह शर्त पूरी की और महात्मा गांधी ने इस विवाह का समर्थन किया. इसके बाद नेहरू ने शादी की अनुमति तो दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन से दूरी बनाए रखी.

शादी में शामिल क्यों नहीं हुए नेहरू

इतिहासकारों के अनुसार, नेहरू पहले ही इस शादी का विरोध कर चुके थे और परिस्थितियों ने उन्हें पीछे हटने का मौका नहीं दिया. इसके अलावा, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वे जेल में भी रहे थे, जिससे उनकी अनुपस्थिति और पुख्ता हो जाती है. अंततः उन्होंने शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन समारोह में शामिल नहीं हुए.

Published at : 31 Dec 2025 11:01 AM (IST)
