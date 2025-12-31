नए साल के मौके पर अगर आप घर में ही परिवार संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मूड में हैं तो आप ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद साल 2025 की इन टॉप 10 सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर करते हैं. इनमें हल्की-फुल्की कॉमेडी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक कई जॉनर के शोज शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं न्यू ईयर पर घर बैठे ओटीटी पर कौन सी शानदार सीरीज एंजॉय की जा सकती है.

भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री

ये अब तक की सबसे शानदार लीक से हटकर वेब सीरीज़ में से एक है. यह सीरीज़ रियल लाइफ के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी से इंस्पायर है और उनकी कहानियों पर आधारित है. इस वेब सीरीज़ की खासियत यह है कि यह हॉरर कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों से हटकर,रियलिज्म, माहौल और साइकोलॉजिकल टेँशन पर ज्यादा फोकस्ड है. करण टैकर ने शो में गौरव तिवारी के रूप में अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है. उनका साथ देते हुए कल्कि कोचलिन ने भी अपनी भूमिका में इम्प्रेस किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्शन में डेब्यू किया है, उन्होंने अपनी पहली सीरीज से बॉलीवुड पर सटायर किया है इसमें उन्होंने पाखंड से लेकर सत्ता के खेल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेतुकी बातों तक, सब कुछ दिखाया. शानदार राइटिंग, ह्यूमर और दमदार अभिनय ने इसे साल 2025 के सबसे पॉपुलप शो में से एक बना दिया. इसे ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

पाताल लोक – सीजन 2

साल 2025 में आया पाताल लोक का दूसरा सीजन और भी गंभीर और राजनीतिक रहा. यह सीजन उत्तर-पूर्वी भारत पर आधारित है और इस क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करता है. जयदीप अहलावत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे भारत के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

पंचायत 4

पंचायत ओटीटी की सबसे पॉपुलर सीरीज है. चौथे सीजन में निर्माता फिर से फुलेरा के पुराने इमोशनल चार्म के साथ कुछ नए ट्विस्ट लेकर आए थे. इस शो की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसके कलाकारों का दमदार अभिनय भी दर्शकों का दिल छू लेता है. सीरीज में जितेंद्र कुमार ने सचिव जी के किरदार में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. शो में नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैसल मलिक, चंदन राय, सुनीता राजवर समेत कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'द फैमिली मैन 3'

साल 2025 में 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे सीज़न के साथ लौटा था, इस बार दांव ऊंचे थे और मिशन भी पहले से कहीं अधिक मुश्किल था. सीरीज में श्रीकांत तिवारी के किरदार में मनोज बाजपेयी देश को बचाने के साथ-साथ अपनी निजी समस्याओं का भी सामना करते दिखे थे. तीसरे सीजन मे जयदीप अहलावत और निमरत कौर की एंट्री भी हुई थी. इसे भी प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

क्रिमिनल जस्टिस 4

क्रिमिनल जस्टिस 4 में पंकज त्रिपाठी वकील माधव मिश्रा के किरदार में एक बार फिर एक और मिस्टीरियल मर्डर का मामला सुलझाते हुए नजर आए. इस कोर्ट रूम ड्रामा शो की खासियत यह है कि यह अदालती लड़ाइयों के माध्यम से नैतिकता और न्याय पर सवाल उठाती है. तीखे ट्विस्ट और दमदार अभिनय कहानी को एक्साइटिंग और रेलिवेंट बनाए रहते हैं. इसे जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकता है.

ब्लैक वारंट

विक्रमादित्य मोटवाने इस सीरीज के जरिये तिहाड़ जेल की झलक पेश की है. ब्लैक वारंट साल 2025 की सबसे शानदार सीरीज में से एक है. ज़हान कपूर ने इस शो से दमदार डेब्यू किया था. राहुल भट्ट और परमवीर चीमा ने भी शो में अहम रोल निभाया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन

द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन एक एक्साइटिंग पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है., यह 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 90 दिनों तक चली जांच पर आधारित है. ये शो फास्ट पेस्ड और साइकोलॉजिकली इंटेंस है. यह अपनी स्मार्ट राइटिंग स्टाइल और लेयर्ड किरदारों से दर्शकों को बांधे रखता है. इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं.

खाकी: द बंगाल चैप्टर

नीरज पांडे खाकी का एक और अध्याय लेकर आए. इस बार ये शो बंगाल पर आधारित रहा. ये सीरीज बंगाल में सत्ता और राजनीति के आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है. दमदार अभिनय और शानदार कहानी इसे और भी बेहतर बनाती है. इस शो को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

दिल्ली क्राइम सीजन 3

दिल्ली क्राइम सीजन 3 भी साल की शानदार सीरीज रही. इस बार फिर शेफाली शाह पेचिदा केस सॉल्व करती नजर आई. सीजन 3 में हुमा कुरैशी ने भी अहम रोल प्ले किया था. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफिल्क्स पर देखा जा सकता है.