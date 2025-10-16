हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 'मिसेज मिचेल स्टार्क' का लगातार दूसरा शतक

Womens World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद डाला है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 09:07 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद डाला है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है और महिला वर्ल्ड कप 2025 में कंगारू टीम ने अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखा है. भारत के खिलाफ शतक लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने बांग्लादेश के खिलाफ भी नाबाद 113 रनों की पारी खेली. दूसरी ओर एलेना किंग भी 84 रन बनाकर नाबाद लौटीं. दोनों ने 202 रनों की पार्टनरशिप कर ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में चौथी जीत सुनिश्चित की.

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक पांच मैच खेले हैं, जिनमें उसे 4 जीत मिली हैं और एक मुकाबले का परिणाम नहीं निकल सका था. 9 अंक हासिल कर चुकी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. गुरुवार को खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 198 रन बना पाई थी.

किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया बिना कोई विकेट गंवाए 25 ओवर से भी कम खेलकर टारगेट हासिल कर लेगी. एलिसा हीली ने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया. इससे पहले उन्होंने भारत के खिलाफ 141 रनों की पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को 331 रनों के टारगेट को चेज करने का रिकॉर्ड बनाने में मदद की थी. ये महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रहा.

एलेना किंग का कमाल प्रदर्शन

एलिसा हीली ने चाहे शतक लगाया हो, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच एलेना किंग बनीं. एलेना किंग ने 72 गेंद में नाबाद 84 रन बनाए, लेकिन साथ-साथ उन्होंने गेंदबाजी में भी कहर बरपाया. उन्होंने 10 ओवरों में चार मेडन ओवर किए और 2 विकेट लिए. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया गत चैंपियन है और अपनी आठवीं वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं.

ICC वनडे रैंकिंग्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Oct 2025 08:47 PM (IST)
Australia Vs Bangladesh AUSW Vs BANW Womens World Cup 2025
