भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी

Virender Sehwag Replacement In Team India: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जब धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 20 अक्टूबर, 2015 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. सहवाग के रिटायरमेंट के 10 साल बाद टीम इंडिया को वीरेंद्र सहवाग की तरह ही एक और खिलाड़ी मिल गया है. इस बात का दावा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है. सिद्धू ने भारत-पाकिस्तान मैच के बाद वीडियो शेयर करके इस बारे में बताया है.

भारत को मिल गया दूसरा वीरेंद्र सहवाग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बारे कहा कि मैं इन दो पंजाबी खिलाड़ियों को सभी फॉर्मेट में ओपनिंग करते देखना चाहता हूं. अगर अभिषेक शर्मा को सभी फॉर्मेट में खिलाया जाएगा, तब भारत को दूसरा वीरेंद्र सहवाग मिल सकता है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अभिषेक को सभी फॉर्मेट में खिलाने के लिए तैयार करना चाहिए. जब आप उसे सभी फॉर्मेट में खिलाएंगे, तब पैदा होगा- दूसरा वीरेंद्र सहवाग. सिद्धू ने आगे कहा कि शुभमन गिल को पैदा ही दिल जीतने के लिए हुआ है. लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने कभी कम नहीं आंका. छक्का मारने में मैंने अब तक उसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं देखा है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जीत का श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को दिया. सिद्धू ने कहा कि आपने कब देखा है कि बुमराह 4 ओवर में 45 रन दे दें, तब वहां पर शिवम दुबे को बुलाना, इसका पूरा श्रेय सर्यकुमार को दिया जा सकता है. सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की जोड़ी कमाल की है.

View this post on Instagram A post shared by Navjot Singh Sidhu (@navjotsinghsidhu)

यह भी पढ़ें

जेल से इमरान खान का पाकिस्तान टीम पर जुबानी अटैक, बोले- मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ओपनिंग...