RITES में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स

सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर भर्ती निकाली है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं खास बात यह है कि इसमें 40 साल तक के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी अनुभवी और नई दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है.



योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल फील्ड से जुड़ी डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना फायदेमंद रहेगा RITES ने पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं होनी जरूरी है.



उम्र सीमा

RITES की इस भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गई है यानी 40 साल तक के उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.



कितने पदों पर होगी भर्ती?

RITES की इस भर्ती अभियान में कुल 150 पदों पर नियुक्ति की जाएगी सभी पद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल) के हैं, इसलिए मैकेनिकल फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा मौका है.



इतनी होगी सैलरी

इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 16,338 से 29,735 रुपये तक की सैलरी मिलेगी इसके साथ कंपनी की ओर से HRA, ट्रैवल भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी और बढ़ जाती है टेक्निकल फील्ड होने के कारण फील्ड अलाउंस भी मिल सकता है.



परीक्षा कब होगी?

RITES की लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा इस परीक्षा में कुल 125 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले तैयारी पूरी कर लें.



आवेदन शुल्क कितना होगा?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवारों के वर्ग के अनुसार तय किया गया है जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि EWS, SC, ST और PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये रखा गया है यह शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा करना अनिवार्य है, तभी फॉर्म स्वीकार किया जाएगा.



चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन



कैसे करें आवेदन?





सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जायें .

"Career" या "Vacancy" सेक्शन में जायें.

RITES Recruitment 2025 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

"Apply Online" पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.

मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन जमा करें.

फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल लें ताकि आगे काम आ सके.

