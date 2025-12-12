हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRITES में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स

RITES में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स

सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल) के 150 पदों पर भर्ती निकाली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर भर्ती निकाली है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं खास बात यह है कि इसमें 40 साल तक के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी अनुभवी और नई दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है.

योग्यता
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल फील्ड से जुड़ी डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना फायदेमंद रहेगा RITES ने पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं होनी जरूरी है.

उम्र सीमा
RITES की इस भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गई है यानी 40 साल तक के उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं,  इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

कितने पदों पर होगी भर्ती?
RITES की इस भर्ती अभियान में कुल 150 पदों पर नियुक्ति की जाएगी सभी पद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (मैकेनिकल) के हैं, इसलिए मैकेनिकल फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा मौका है.

इतनी होगी सैलरी
इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 16,338 से 29,735 रुपये तक की सैलरी मिलेगी इसके साथ कंपनी की ओर से HRA, ट्रैवल भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी और बढ़ जाती है टेक्निकल फील्ड होने के कारण फील्ड अलाउंस भी मिल सकता है.

परीक्षा कब होगी?
RITES की लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026  को आयोजित की जाएगी परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा इस परीक्षा में कुल 125 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले तैयारी पूरी कर लें.

आवेदन शुल्क कितना होगा?
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवारों के वर्ग के अनुसार तय किया गया है  जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि EWS, SC, ST और PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये रखा गया है यह शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा करना अनिवार्य है, तभी फॉर्म स्वीकार किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

    कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जायें .
  • "Career" या "Vacancy" सेक्शन में जायें.
  • RITES Recruitment 2025 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.
  • "Apply Online" पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.
  • मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन जमा करें.
  • फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल लें ताकि आगे काम आ सके.

यह भी पढ़ें - असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
JObs RITES Recruitment RITES Technical Assistant Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा के लिए ट्रंप की No, आखिर क्यों अमेरिका ने लिया इतना बड़ा फैसला
प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा के लिए ट्रंप की No, आखिर क्यों अमेरिका ने लिया इतना बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा के लिए ट्रंप की No, आखिर क्यों अमेरिका ने लिया इतना बड़ा फैसला
प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा के लिए ट्रंप की No, आखिर क्यों अमेरिका ने लिया इतना बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 14: 'धुरंधर' के आगे मजबूती से डटी हुई है 'तेरे इश्क में', 14 दिनों में कर डाली है इतनी धमाकेदार कमाई
'धुरंधर' के आगे मजबूती से डटी हुई है 'तेरे इश्क में', 14 दिनों में कर डाली है इतनी कमाई
मध्य प्रदेश
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
जनरल नॉलेज
IndiGo Flight Cancellation: ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेंडिंग
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget