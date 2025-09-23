हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जेल से इमरान खान का पाकिस्तान टीम पर जुबानी अटैक, बोले- मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ओपनिंग...

जेल से इमरान खान का पाकिस्तान टीम पर जुबानी अटैक, बोले- मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ओपनिंग...

Imran Khan Asia Cup 2025: पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने PCB चेयरमैन सहित कई नामी लोगों पर निशाना साधा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Sep 2025 04:27 PM (IST)
एशिया कप 2025 में अभी तक दो बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई है, जिनमें दोनों बार पाक टीम को मात खानी पड़ी है. खासतौर पर सुपर-4 में भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान टीम की फाइनल की राह मुश्किल हो गई है. इसी बीच पाक टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तंज कसा है. जेल में बंद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान टीम तभी भारत को हरा सकती है, जब मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ओपनिंग करें.

जब ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों की टक्कर हुई, तब पाकिस्तान सिर्फ 127 रन बना पाया था. टीम इंडिया ने बहुत आसानी से 7 विकेट से वो मैच जीता था. वहीं सुपर-4 में पाक टीम ने 171 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के तूफान के आगे पाक गेंदबाज ढेर हो गए थे. भारतीय टीम ने इस बार 6 विकेट से बाजी मारी.

इमरान खान ने जेल से कही ये बात

न्यूज एजेंसी PTI अनुसार इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान के माध्यम से यह संदेश दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम तभी भारत को हरा सकती है जब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरें. इसके अलावा उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चुनाव आयोग के चीफ सिकंदर सुल्तान रजा पर भी निशाना साधा.

इमरान ने आगे कहा कि पाकिस्तान की जीत तभी हो सकती है जब काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान रजा ग्राउंड अंपायर की भूमिका में हों. उन्होंने यह भी कहा कि पाक टीम की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर थर्ड अंपायर हों.

मोहसिन नकवी पर निशाना साधते रहे हैं इमरान खान

इमरान खान इससे पहले भी मोहसिन नकवी को अपना टारगेट बनाते रहे हैं. उन्होंने नकवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अयोग्यता और भाई-भतीजावाद फैलाकर पाकिस्तान क्रिकेट का विनाश करने का काम किया है. आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं.

ED दफ्तर पहुंचे युवराज सिंह, ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में होगी पूछताछ; ये क्रिकेटर भी बुरे फंसे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Sep 2025 04:27 PM (IST)
India Vs Pakistan Imran Khan PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025
Embed widget