हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: तीसरे सेशन में टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी, गुवाहाटी में कुलदीप चमके, पढ़ें पहले दिन की डे रिपोर्ट

IND vs SA: तीसरे सेशन में टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी, गुवाहाटी में कुलदीप चमके, पढ़ें पहले दिन की डे रिपोर्ट

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 04:17 PM (IST)
गुवाहाटी टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने 81वें ओवर में नई गेंद ली थी, यह रणनीति कारगर भी रही क्योंकि अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने विकेट चटका दिया. अभी अफ्रीका के लिए सेनुरन मुथुस्वामी और काइल वेरेयिन क्रीज पर डटे हुए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के लगभग सभी बल्लेबाजों को बैटिंग में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया. एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने 82 रनों की सलामी साझेदारी की. मगर मार्करम और रिकल्टन, दोनों बल्लेबाज 3 गेंदों के भीतर आउट हो गए. इसके बाद टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स ने 84 रनों की पार्टनरशिप कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया.

तीसरे सेशन में टीम इंडिया की वापसी

दूसरे सेशन तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए थे. मगर तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की. तीसरे सेशन में 26.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 92 रन दिए और 3 बहुमूल्य विकेट भी चटकाए. जहां पहले 2 सेशन में भारतीय गेंदबाज सिर्फ 2 विकेट ले पाए थे, वहीं आखिरी सेशन में टीम ने 3 विकेट झटके. अब दूसरे दिन की सुबह भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की पारी को 300 रनों से कम स्कोर पर समेटना चाहेगी.

कुलदीप यादव ने कुल 3 विकेट लिए. वो गुवाहाटी टेस्ट में पहले दिन भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया. बताते चलें कि गुवाहाटी का बारसपारा स्टेडियम पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है. पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स रहे, जिन्होंने 49 रनों की पारी खेली.

ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Kuldeep Yadav  India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test
