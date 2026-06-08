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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिटायरमेंट के सवाल पर रिपोर्टर पर भड़कीं हरमनप्रीत कौर, कर दी बोलती बंद, वीडियो वायरल

रिटायरमेंट के सवाल पर रिपोर्टर पर भड़कीं हरमनप्रीत कौर, कर दी बोलती बंद, वीडियो वायरल

Harmanpreet Singh statement: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा सवाल किया गया जिसपर हरमनप्रीत सिंह का गुस्सा रिपोर्टर पर फूट गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 08:48 AM (IST)
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आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया. महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रहा है. टूर्नामेंट से पहले आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी टीमों की कप्तानों ने हिस्सा लिया. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थीं, जहां उनसे कई मुद्दों पर सवाल किए गए.

इसी दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे उनके भविष्य को लेकर सवाल पूछा. वायरल वीडियो में रिपोर्टर हरमनप्रीत से पूछता है, “क्या ये आपका आखिरी विश्व कप है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगी.” इस सवाल पर हरमनप्रीत ने तुरंत जवाब दिया, “ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप क्यों? क्या आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं.” हरमनप्रीत के इस जवाब से रिपोर्टर थोड़ा असहज नजर आया और उसने कहा, “नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था. मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि ये आपका आखिरी विश्व कप नहीं है.” इसके बाद हरमनप्रीत ने मुस्कुराते हुए पलटकर कहा, ‘फिर आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं.”

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पाकिस्तान के खिलाफ होगा भारत का पहला मैच

महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. पाकिस्तान के बाद भारत का दूसरा मुकाबला 17 जून को नीदरलैंड्स से होगा. इसके बाद टीम 21 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी.

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भारतीय टीम 25 जून को बांग्लादेश से भिड़ेगी, जबकि ग्रुप चरण का अपना आखिरी मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी. इस बार महिला टी20 विश्व कप में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. 

Published at : 08 Jun 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
ICC Harmanpreet Singh T20 World Cup
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