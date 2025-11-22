एशेज 2025-26 सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है. ट्रेविस हेड ने अकेले ही पूरे मैच की बाजी पलटते हुए 123 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में खेला गया यह मैच सिर्फ 2 दिनों के भीतर समाप्त हो गया है. ट्रेविस हेड ने इस मैच में केवल 69 गेंद में शतक पूरा कर लिया, जो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथा सबसे तेज शतक है.

ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में 205 रनों का लक्ष्य मिला था. जवाब में ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 123 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए. बताते चलें कि चौथी पारी में चेज करते हुए हेड ने इतिहास का सबसे तेज शतक भी लगाया है. जैक वेदराल्ड ने 23 रन और अच्छी फॉर्म की तलाश में चल रहे मार्नस लाबुशेन ने भी 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

जीता हुआ मैच हारा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों ने दमदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 132 के स्कोर पर समेटते हुए 40 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी. इस पिच पर तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे, ऐसे में इंग्लैंड ने पहली पारी में 40 रनों की बढ़त के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में 205 रनों का लक्ष्य दिया. पहली तीन पारियों का हाल देख, यह लक्ष्य बहुत विशाल प्रतीत हो रहा था.

अपडेट जारी है...