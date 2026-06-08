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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Sooryavanshi Viral Video: वैभव सूर्यवंशी ने फैंस से फोटो खिंचवाने के मांगे 100 रुपये! वायरल वीडियो का सच आया सामने

Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: वैभव सूर्यवंशी ने फैंस से फोटो खिंचवाने के मांगे 100 रुपये! वायरल वीडियो का सच आया सामने

Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: वैभव सूर्यवंशी का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है.फोटो के लिए 100 रुपये मांगने वाले मजाक को बच्चों ने सच मान लिया और पैसे निकाल लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 08 Jun 2026 07:51 AM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के बाद ही पूरी दुनिया में सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है. वीडियो में वैभव कुछ बच्चों से फोटो खिंचवाने के बदले 100 रुपये मांगते नजर आते हैं. पहली नजर में यह मामला चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है.

फोटो के लिए मांगे 100 रुपये

वायरल वीडियो में कुछ नन्हे फैंस वैभव सूर्यवंशी के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं. इसी दौरान वैभव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक फोटो के 100 रुपये लगेंगे. उनकी बात सुनकर बच्चे इसे मजाक नहीं समझ पाए और सच मान बैठे. कुछ बच्चों ने तुरंत जेब से पैसे निकालने शुरू कर दिए. इतना ही नहीं, दो फैंस ने 200 रुपये का नोट भी आगे बढ़ा दिया. यह देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

 
 
 
 
 
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फिर सामने आया पूरा सच

जब बच्चों ने पैसे देने की तैयारी शुरू कर दी तो वैभव अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने तुरंत साफ कर दिया कि वह केवल मजाक कर रहे थे. इसके बाद सभी बच्चों और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. यह मजेदार पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो सामने आने के बाद फैंस लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया वीडियो

राजस्थान रॉयल्स ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया. फैंस को वैभव का यह हल्का-फुल्का और मजाकिया अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन बल्ले से जमकर धमाल मचाया है. उन्होंने 8 पारियों में 357 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. वहीं आईपीएल करियर में वह 15 मैचों में 609 रन बना चुके हैं. उनके नाम दो शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. 103 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2025 सीजन से पहले 1.10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. कम उम्र में ही वैभव ने अपनी बल्लेबाजी और व्यक्तित्व से फैंस का दिल जीत लिया है.

यह भी पढ़ें - T20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह

 

Published at : 08 Jun 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals VIRAL VIDEO IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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