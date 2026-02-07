'हल्के वक्त में घबराना नहीं और...', टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का खास संदेश, जानें क्या कहा
Suryakumar Yadav on T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव ने जानिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के पहले मैच से पूर्व क्या कहा. आज टीम इंडिया का मैच यूएसए के साथ होना है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अपना पहला मैच आज यूएसए के खिलाफ खेलेगा. ये मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेल जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारत गत चैंपियन के रूप में यह टूर्नामेंट खेलने उतर रहा है. मैच शुरू होने से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को गुरुमंत्र दिया.
दरअसल BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने अपने विचार सबके सामने रखे. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करने पर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वो वर्ल्ड कप का पहला ही मैच अपने होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे होंगे. हाल ही में सूर्यकुमार ने कहा था कि उन्हें कप्तान से ज्यादा लीडर कहलाए जाने पर अच्छा महसूस होता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को अपनी लीडरशिप में ट्रॉफी तक ले जा पाते हैं या नहीं.
हल्के वक्त में घबराना नहीं और...
सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के पहले मैच से पूर्व कहा, "हल्के वक्त में घबराना नहीं और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं."
सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लीडरशिप करने को लेकर थोड़ी घबराहट भी है. मगर उन्होंने टीम इंडिया में अपने साथी खिलाड़ियों पर विश्वास दिखाते हुए कहा कि उनके होने से उनपर से दबाव कम हो जाएगा.
Home on his mind 🏟️— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
Heart on his sleeve 💙
Surya Kumar Yadav & Co. are ready for title defence! 🏆#TeamIndia 🇮🇳 | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvUSA | @surya_14kumar https://t.co/k2DBYnvruq
शानदार है सूर्या का कप्तानी रिकॉर्ड
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत की टी20 टीम में पिछले करीब 2 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक 43 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से टीम 32 बार जीती है और केवल 7 बार हारी है. जबकि उनकी कप्तानी में टीम के 2 मैच टाई रहे और 2 मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया. बतौर कप्तान सूर्यकुमार का जीत प्रतिशत 80.48 का है.
