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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs BAN T20: श्रीलंका के बाद बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया, सामने आया बहुत बड़ा अपडेट

IND vs BAN T20: श्रीलंका के बाद बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया, सामने आया बहुत बड़ा अपडेट

India Tour of Bangladesh: भारतीय टीम के बांग्लादेश टूर को लेकर BCCI ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. इस पर वह केंद्र सरकार से मार्गदर्शन ले सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 11:58 AM (IST)
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भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे पर संशय बना हुआ है. टीम इंडिया को बांग्लादेश भेजने का निर्णय लेने से पहले BCCI केंद्र सरकार का रुख कर सकती है. यह टूर अगस्त 2025 में होना था, लेकिन राजनीतिक तनाव के चलते इसको आगे के लिए स्थगित किया जाता रहा. अपने खिलाड़ियों को बांग्लादेश भेजने पर बीसीसीआई ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया है और इसके लिए सरकार से स्पष्टता मांगेगी.

इंडिया टुडे के अनुसार बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया बोर्ड खुद बांग्लादेश टूर को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकता है और इस पर सरकार से मार्गदर्शन लेगा. सूत्र ने बताया कि बोर्ड, सरकार से बांग्लादेश टूर पर टीम इंडिया को भेजे या ना भेजे, सरकार से इसकी परमिशन लेगा. यह भी खुलासा हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इस टूर के संबंध में बीसीसीआई को पत्र भेज चुका है.

ज्ञात रहे कि अब पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं. उन्होंने लगातार मीडिया में आकर टीम इंडिया की मेजबानी की बात दोहराई है. हालांकि BCCI ने अब तक बांग्लादेश बोर्ड को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. बताया जा रहा कि इस मामले पर बहुत जल्द स्पष्टता मिल सकती है.

कब-कब खेले जा सकते हैं मैच?

भारत के इस बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी थी, लेकिन अगस्त 2025 के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था. दोनों सीरीज के लिए BCB 29 अगस्त-15 सितंबर की अवधि आवंटित की हुई है. वनडे सीरीज के मैचों के लिए 1 सितंबर, 3 सितंबर और 6 सितंबर की तारीख पर मुहर लगाई गई है. वहीं टी20 सीरीज के मैच 9 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को खेला जा सकते हैं.

हुआ था जमकर बवाल

भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध और अधिक तब बिगड़ गए, जब IPL 2026 से पहले बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. रहमान के रिलीज होने से KKR के गेंदबाजी अटैक पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था. 

उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की. रहमान विवाद के बाद माहौल इतना गरमा गया कि BCB ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने तक से इनकार कर दिया. वहीं BCB ने अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी. इस विवाद के बीच भारत-बांग्लादेश सीरीज को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, मगर अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Aug 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
India Vs Bangladesh India Government BCCI India Tour Of Bangladesh
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