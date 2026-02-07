हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारते-हारते बचा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स उलटफेर करने से चूका; सांसे रोक देने वाला हुआ मुकाबला

हारते-हारते बचा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स उलटफेर करने से चूका; सांसे रोक देने वाला हुआ मुकाबला

PAK vs NED Highlights: पाकिस्तान ने करीबी मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया है. फहीम अशरफ ने जैसे-तैसे पाकिस्तान की हार टाल दी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Feb 2026 02:57 PM (IST)
पाकिस्तान ने करीबी मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया है. फहीम अशरफ ने जैसे-तैसे पाकिस्तान की हार टाल दी, वरना टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक टीम की शुरुआत बड़े उलटफेर के साथ होने वाली थी. कोलंबो में खेले गए इस मैच में नीदलैंड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 147 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में पाक टीम अंतिम ओवर में 3 विकेट शेष रहते रोमांचक जीत दर्ज की.

नीदरलैंड्स के लिए कोई बल्लेबाल बड़ी पारी नहीं खेल पाया, लेकिन कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के अलावा बास डी लीड ने क्रमशः 37 रन और 30 रनों का योगदान दिया. माइकल लेविट के 24 रन और कॉलिन एकरमैन के 20 रनों की बदौलत नीदरलैंड्स की टीम 147 रनों तक पहुंच पाई.

पाकिस्तान को मिल था 148 का लक्ष्य

148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 47 रनों की पारी खेली. वहीं सैम अयूब ने 13 रनों की तेजतर्रार पारी खेलते हुए पाक टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाई. कप्तान सलमान आगा और बाबर आजम पूरी तरह फ्लॉप रहे, जो क्रमशः 12 रन और 15 रन बनाकर आउट हो गए.

हारते-हारते बचा पाकिस्तान

एक समय पाक टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए थे और उसे 58 गेंदों में केवल 50 रन बनाने थे. मगर यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ और खासतौर पर पॉल वैन मीकेरन ने पाक बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ कर रख दी. 100 रन तक आते-आते पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी.

मोहम्मद नवाज और शादाब खान के रूप में दोनों अनुभवी ऑलराउंडर भी 114 के स्कोर तक अपना-अपना विकेट गंवा चुके थे. 114 पर पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, वो तो भला हो फहीम अशरफ की 11 गेंद में आई 29 रनों की पारी का, जिससे पाकिस्तान बहुत बड़े उलटफेर का शिकार होने से बच गई.

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, बादशाह समेत ये कलाकार, जानिए कितने बजे शुरू होगा समारोह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Pakistan Vs Netherlands PAK Vs NED T20 WORLD CUP LIVE ICC T20 World Cup 2026
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर दोष साबित हुआ तो खुद की गर्दन काट लूंगा', रेप का आरोप लगने पर बोले यूट्यूबर शादाब जकाती
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर दोष साबित हुआ तो खुद की गर्दन काट लूंगा', रेप का आरोप लगने पर बोले यूट्यूबर शादाब जकाती
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
जनरल नॉलेज
India US Interim Trade Deal: भारत की जिन चीजों पर जीरो टैरिफ, वे अमेरिका में कितने की बिकेंगी? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट
नौकरी
युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन रेलवे में जल्द हो सकती हैं 1.5 लाख पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
