शुभमन गिल पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं? फिटनेस पर आया ताजा अपडेट

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम को शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर राहत की खबर मिली है. दाहिनी हाथ की रिंग फिंगर में चोट के कारण गिल टेस्ट मैच के शुरुआती दो दिन मैदान से दूर रहे थे. हालांकि, तीसरे दिन उन्होंने वापसी की और 44 रन की पारी खेली. अब टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने उनकी फिटनेस को लेकर स्थिति साफ कर दी है.

चोट के कारण नहीं, एहतियात के तौर पर बाहर रहे गिल

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ तीन दिन का टेस्ट मैच खेला. टेस्ट मैच से पहले गिल की दाहिने हाथ की रिंग फिंगर पर चोट लगी थी. इसी वजह से उन्होंने मैच के पहले दो दिन बल्लेबाजी नहीं की. इससे उनके पहले टेस्ट में खेलने को लेकर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, गिल ने तीसरे दिन मैदान पर वापसी की और 44 रन बनाए. उनकी बल्लेबाजी देखकर टीम मैनेजमेंट को भी राहत मिली.

बहुतुले ने गिल की फिटनेस पर क्या कहा

स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने बताया कि गिल को पहले दो दिन मैदान से दूर रखने के पीछे कोई गंभीर वजह नहीं थी. टीम ने सिर्फ सावधानी बरतते हुए उन्हें आराम दिया था. बहुतुले ने कहा कि गिल पूरी तरह ठीक हैं और लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट ने पहले दिन उन्हें मैदान पर नहीं उतारने का फैसला सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया था. बहुतुले ने गिल की दूसरी पारी की बल्लेबाजी का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, गिल ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे साफ है कि वह टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं.

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श्रीलंका के खिलाफ खास तैयारी कर रहे हैं गिल

बहुतुले ने भारतीय कप्तान की तैयारी की भी तारीफ की. उन्होंने बताया कि गिल हर सीरीज के लिए काफी गंभीरता से तैयारी करते हैं. वह सामने वाली टीम की गेंदबाजी को समझकर अपनी तैयारी करते हैं. श्रीलंका के खिलाफ भी गिल ने स्पिन गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की है. टीम के साथ मौजूद नेट गेंदबाजों ने उन्हें लगातार अभ्यास कराया है. बहुतुले के मुताबिक, गिल अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. वह जानते हैं कि श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से तैयारी की है.

पहले टेस्ट में गिल के खेलने पर क्या है तस्वीर

साईराज बहुतुले के बयान और टेस्ट मैच में गिल की वापसी से संकेत मिलते हैं कि भारतीय कप्तान पहले टेस्ट के लिए फिट हैं. चोट के बाद उन्होंने बल्लेबाजी भी की और टीम ने उनकी स्थिति को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं जताई है. अब 15 अगस्त को गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा. इस मुकाबले में कप्तान गिल पर बल्लेबाजी के साथ टीम को सही दिशा देने की भी जिम्मेदारी होगी.

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