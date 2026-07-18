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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात

आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात

Morne Morkel on Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा दिखाया है कि वो जरूर फॉर्म में वापसी करेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाहों को खारिज कर दिया था. उसके एक दिन बाद टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने 'हिटमैन' पर पूरा भरोसा जताया है कि वो फॉर्म में वापसी कर पाएंगे. रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की पहली 2 पारियों में सिर्फ 37 रन बना पाए हैं.

रोहित शर्मा ने पहले मैच में 21 गेंद खेलकर 11 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में 47 गेंद खेलकर 26 रन बनाए. रन कम बनने के अलावा एक और चिंता का विषय है कि इंग्लैंड सीरीज में रोहित का स्ट्राइक रेट सिर्फ 54 का है. इसके बावजूद मोर्ने मोर्केल का मानना है कि रोहित जरूर अच्छा करके दिखाएंगे.

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा, "नई गेंद के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता. रोहित के पास बहुत सारा अनुभव है और पहले भी वो ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल कर आगे बढ़े हैं. वो बल्लेबाजी लाइन-अप में धैर्य और संतुलन लेकर आते हैं."

रोहित शर्मा का प्रदर्शन इस साल न्यूजीलैंड सीरीज से ही औसत दर्जे का रहा है. पिछली तीन सीरीज में खेली 8 पारियों में उन्होंने अब तक सिर्फ 241 रन बनाए हैं और इस दौरान सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है.

संन्यास नहीं ले रहे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की अटकलों पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना था कि मीडिया में चल रही खबरें अफवाह से अधिक कुछ भी नहीं हैं. बोर्ड के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी कि लॉर्ड्स पर रोहित अपना आखिरी मैच खेलेंगे. देवजीत सैकिया ने साफ किया कि रोहित जब तक टीम इंडिया की योजनाओं में शामिल हैं, तब तक खेलते रहेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
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