भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज 2 मैचों के बाद एक-एक से बराबरी पर है. सीरीज विजेता का फैसला 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा, जहां टीम इंडिया ODI में साल 2004 से जीत नहीं पाई है. कप्तान शुभमन गिल के पास ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का मौका होगा.

भारतीय टीम में वाशिंगटन सुंदर नहीं होंगे, जो दूसरे वनडे मैच में चोट के बाद सीरीज से बाहर हो गए थे. BCCI ने हर्ष दुबे को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया है. वहीं केएल राहुल के खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, जो बीमार होने के चलते दूसरा वनडे नहीं खेल पाए थे. प्लेइंग इलेवन के अलावा पिच और मौसम का हाल जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस मुकाबले में पिच का हाल ही तय करेगा कि गेंदबाज कितना डोमिनेट कर पाएंगे.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- बेन डकेट, जैकब बैथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, सैम कर्रन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद

किसका साथ देगी पिच?

आमतौर पर लॉर्ड्स मैदान की पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच बैलेंस मानी जाती है. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में जबरदस्त मदद मिलती है, गेंद खूब हिलती है, जिससे खासतौर पर पहले 10 ओवर बल्लेबाजी की दृष्टि से बहुत कठिन होते हैं. मगर गेंद पुरानी होने के साथ बल्लेबाजी कुछ हद तक आसान हो जाती है. वनडे में लॉर्ड्स पर सबसे बड़ा रन चेज टीम इंडिया के नाम है, जब उनसे साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 326 का टारगेट चेज कर डाला था.

लॉर्ड्स मैदान पर पिछली 6 पारियों में चार पार 300 से अधिक स्कोर बना है. इसलिए तीसरे वनडे में एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद करना गलत नहीं होगा.

मौसम का हाल

लॉर्ड्स में 19 जुलाई को आसमान साफ रहने का अनुमान है. कुछ देर के लिए आसमान में बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश या मौसम खराब होने की कोई संभावना नहीं है. मैच के दौरान तापमान 18-22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

मैच प्रिडिक्शन

लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड का वनडे रिकॉर्ड बहुत शानदार है. कुल रिकॉर्ड उठाकर देखें तो साल 2019 से लेकर अब तक इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स मैदान पर सिर्फ एक वनडे मैच हारी है. वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम साल 2004 से जीत दर्ज नहीं कर पाई है. ऐसे में टीम इंडिया को जीत दर्ज करने के लिए चमत्कारी प्रदर्शन करना होगा.

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