भारत की वनडे टीम का बदल गया कप्तान? गिल-अय्यर की जगह इस खिलाड़ी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

India A Team ODIs Captain Change: भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच टेस्ट सीरीज जारी है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भारत की ए टीम का ऐलान कर दिया है. टीम के ऐलान से पहले नए कप्तान के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. भारत की वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारत की ए टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ तिलक वर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है.

BCCI ने ODI का बदल दिया कप्तान?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की ए टीम का कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच मेंभारत की ए टीम की कमान श्रेयस अय्यर के पास थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में तीसरे वनडे मैच के दौरान अय्यर चोटिल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. श्रेयस खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं. अय्यर पूरी तरह फिट होने के बाद ही टीम में वापसी कर पाएंगे.

शुभमन गिल क्यों नहीं बने कप्तान?

शुभमन गिल के पास वनडे में भारत की सीनियर टीम की कमान है. अभी गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं. इसके बाद भारत लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सीनियर टीम के साथ टेस्ट सीरीज भी खेलेंगे, जिसके कप्तान खुद शुभमन गिल हैं. ऐसे में गिल साउथ अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सकते.

ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपरज निगम, अर्शदीप सिंह, मानव सुथार, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

