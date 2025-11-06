हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026: RCB का बिकना तय! आईपीएल 2026 से पहले विराट की टीम को मिलेगा नया मालिक,डायजेओ ने शुरू की प्रक्रिया

विराट कोहली की टीम RCB बिकने वाली है. IPL 2026 से पहले डायजेओ फ्रेंचाइजी बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं और उनका लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक यह डील है जाए. जानिए इस फ्रेंचाइच का नया मालिक कौन होगा?

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस के लिए यह बड़ी खबर है. टीम के मौजूदा मालिक डायजेओ (Diageo) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बेचने जा रही है. यह कदम IPL 2026 सीजन से पहले उठाया जाएगा, और कंपनी का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक यह सौदा पूरा कर लिया जाए.

अब बदलेगा RCB का मालिक

डायजेओ ने बुधवार, 5 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को सूचना दी कि उसने अपनी सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) की “रणनीतिक समीक्षा” शुरू कर दी है. यही कंपनी आरसीबी की मालिक है और पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) दोनों टीमों को संभालती है.

डायजेओ के भारतीय कारोबार यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने कहा, “RCSPL हमारे लिए एक मूल्यवान और रणनीतिक संपत्ति है, लेकिन यह हमारे मुख्य शराब व्यवसाय का हिस्सा नही है. हम भारत में अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं.”

कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि वह संभावित खरीदारों से बातचीत शुरू कर चुकी है. ब्लूमबर्ग न्यूज की जून में आयी एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील का मूल्यांकन 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,600 करोड़ रुपये) तक हो सकता है.

IPL में बदल सकते हैं टीम वैल्यू के मायने

RCB की बिक्री से IPL टीमों के वैल्यूएशन में एक नया रिकॉर्ड बन सकता है. आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट लीग नही, बल्कि एक वैश्विक स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है. इसकी टीमें अब NFL और EPL जैसी इंटरनेशनल लीग्स के बराबर मानी जाती हैं.

अगर RCB की बिक्री इस अनुमानित रकम पर होती है, तो यह सौदा अब तक की सबसे महंगी टीम सेल में से एक होगा. हाल ही में कई बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्रियल हाउस IPL फ्रेंचाइजी में निवेश में दिलचस्पी दिखा चुके हैं.

पहले विजय माल्या थे मालिक

RCB की शुरुआत 2008 में हुई थी और उस वक्त टीम के मालिक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड थी. मगर 2012 में किंगफिशर के बंद होने के बाद, डायजेओ ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को खरीद लिया और इसके साथ ही RCB पर मालिकाना हक भी अपने पास ले लिया.

अब क्यों बेचना चाहती है डायजेओ?

डायजेओ भारत में अपने शराब ब्रांड्स जैसे रॉयल चैलेंज, स्मिरनॉफ, और जॉनी वॉकर पर ज्यादा फोकस करना चाहती है. इसके अलावा, भारत सरकार ने हाल ही में खेलों में शराब और तंबाकू ब्रांडों के प्रचार पर सख्ती बढ़ाई है. ऐसे में कंपनी RCB जैसी फ्रेंचाइजी से दूरी बनाना चाहती है.

कौंन होगा नया मालिक?

RCB की बिक्री के बाद टीम का नया मालिक कौन होगा, इस पर अटकलें तेज हैं. अदार पूनावाला, JSW ग्रुप और कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं. जो भी नया मालिक बनेगा, वह न सिर्फ टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा बल्कि RCB के लिए एक नए दौर की शुरुआत भी करेगा.

Published at : 06 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Royal Challengers Banglore RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
