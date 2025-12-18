हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस दिन होगा भारतीय टीम का ऐलान, इन 15 को मिल सकता है मौका

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मैच के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम के ऐलान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

By : शिवम | Updated at : 18 Dec 2025 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की सिर्फ एक टी20 सीरीज और बची हुई है. शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज का समापन हो जाएगा, इसके बाद जनवरी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी. वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द हो सकता है, वो भी इसी हफ्ते. ऐसे में सवाल उठता है कि किन खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिल सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार पुरुष क्रिकेट की चयन समिति शनिवार, 20 दिसंबर को बैठक करेगी. इसी दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड चुना जाएगा. शनिवार को ही टीम का ऐलान भी हो सकता है.

बता दें कि आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत होने से एक महीने पहले तक सभी टीमों को अपने स्क्वाड का ऐलान करना होता है. हालांकि इसके बाद भी आईसीसी तकनीकी समिति की मंजूरी लेकर बोर्ड अपनी टीम में बदलाव कर सकता है. आईसीसी टूर्नामेंट के लिए एक टीम में अधिकतम 15 खिलाड़ी ही चुने जा सकते हैं.

सूर्यकुमार की कप्तानी में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कप्तान सूर्यकुमार यादव ही होंगे. अगर फिट रहे तो उपकप्तान शुभमन गिल का भी खेलना तय है. टी20 में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बिना स्क्वाड फिलहाल तो सोचा नहीं जा सकता. अभिषेक के साथ तिलक वर्मा का स्क्वाड में होना तय माना जा सकता है, वह बल्ले के साथ फील्डिंग में भी कमाल का योगदान देते हैं.

दो विकेटकीपर्स के रूप में संजू सैमसन और जितेश शर्मा स्क्वाड में हो सकते हैं. ऑलराउंडर्स के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे का होना भी तय है. अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के साथ तीसरे तेज गेंदबाज हर्षित राणा स्क्वाड में हो सकते हैं, उन्होंने पिछले मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है. भारतीय पिचों पर स्पिनर्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है, ऐसे में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का स्क्वाड में होना भी तय माना जा सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीमें

  • ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया
  • ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
  • ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली
  • ग्रुप डी- न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 18 Dec 2025 10:37 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Squad India T20 Squad INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026
