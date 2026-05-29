मुंबई इंडियंस का यह सीजन शायद लंबे समय तक फैंस को याद रहेगा. वजह लगातार मिली हार और टीम के अंदर बढ़ती बेचैनी रही. पांच बार की चैंपियन टीम से जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी, वह मैदान पर बिल्कुल नहीं दिखा. 14 मुकाबलों में 10 हार के बाद टीम अंक तालिका में नीचे पड़ी मुंबई की टीम में पूरे सीजन में तालमेल की कमी साफ नजर आई.



अब सबसे बड़ी चर्चा कप्तानी को लेकर शुरू हो चुकी है. टीम के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ा फैसला लिया जा सकता है. खबरें यह भी हैं कि सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि कुछ बड़े खिलाड़ियों की भूमिका पर भी दोबारा विचार किया जाएगा.



सीजन के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला जब टीम की रणनीति मैदान पर काम नहीं कर सकी. कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को डेटा और प्लान के हिसाब से खेलने की सलाह दी, लेकिन कई मौकों पर उन योजनाओं का पालन नहीं हुआ. यही वजह रही कि टीम दबाव वाले मैचों में बार बार पिछड़ती चली गई. पावरप्ले में धीमी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमजोर शुरुआत ने मुंबई इंडियंस को पूरे टूर्नामेंट में परेशान किया.



दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों ने आक्रामक क्रिकेट खेलकर अलग पहचान बनाई. वहीं गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अनुभवी गेंदबाजों के दम पर लगातार मुकाबले जीते. मुंबई इंडियंस इन टीमों की तुलना में काफी पीछे नजर आई.



हार्दिक पंड्या के लिए यह दौर आसान नहीं रहा. कप्तानी संभालने के बाद से ही उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ा. फैंस का गुस्सा भी कई बार स्टेडियम में दिखाई दिया. पिछले दो सीजन में उम्मीदें बनी थीं कि टीम वापसी करेगी, लेकिन इस बार का प्रदर्शन उन उम्मीदों पर भारी पड़ गया.



अब सबकी नजर मुंबई इंडियंस की अगली मीटिंग पर टिकी है. माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट आने वाले सीजन से पहले कई बड़े फैसले लेने वाला है. कप्तानी से लेकर टीम कॉम्बिनेशन तक हर चीज पर गंभीर चर्चा होगी. फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी जल्द वापसी करे और फिर से पुराने अंदाज में मैदान पर दिखे.