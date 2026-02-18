हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल

T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल

T20 World Cup 2026 Super 8 Groups: पाकिस्तान नामीबिया को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में क्वालीफाई लेगी. तो क्या भारत बनाम पाकिस्तान मैच एक बार फिर होगा? इसकी संभावना है, जानिए कैसे.

By : शिवम | Updated at : 18 Feb 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत, दक्षिण अफ्रीका समेत 7 टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं. अब पाकिस्तान अगर नामीबिया को हरा देती है तो अगले राउंड में जाने वाली वो आखिरी टीम बन जाएगी. फैंस जानने को उत्साहित हैं कि, अगर पाक टीम क्वालीफाई करती है तो क्या एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर 20 टीमों के साथ शुरू हुआ था, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में बांटा गया था. फॉर्मेट के अनुसार हर टीम को अपने ग्रुप की प्रत्येक टीम से एक-एक मैच खेलना था, जिसके बाद हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें अगले राउंड (सुपर-8) में जाएंगी. 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप्स में रखा जाएगा, यहां भी हर टीम अपने ग्रुप की प्रत्येक टीम से एक-एक मैच खेलेगी. तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करती है तो वो किस ग्रुप का हिस्सा होगी? क्या भारत बनाम पाकिस्तान मैच एक बार फिर होगा? जानिए पूरी डिटेल.

सुपर-8 में भी होगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम नामीबिया को हराकर अगले राउंड में क्वालीफाई करती भी है तो वो ग्रुप 2 का हिस्सा बनेगी. इस ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ग्रुप 1 में है, जिसमें उनके साथ दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे हैं.

एक बार फिर हो सकता IND vs PAK मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट के अनुसार सुपर-8 में भी दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. अगर उनके साथ पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई तो यहां भारत बनाम पाकिस्तान मैच संभव है.

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची और उनका सामना टीम इंडिया के साथ हुआ तो ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर पाक टीम नहीं पहुंची तो ये मैच भी भारत (ईडन गार्डन्स) में होगा. दूसरा सेमीफाइनल वानखेड़े में होगा.

अगर भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचती है लेकिन एक दूसरे से नहीं खेलती तो फिर संभावना ये भी बनी रहेगी कि दोनों के बीच खिताबी भिड़ंत हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो फाइनल 8 मार्च को आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. बता दें कि अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता तो खिताबी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 18 Feb 2026 03:52 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
