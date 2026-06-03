हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे बेस्ट MVP नहीं... दिग्गजों ने बताया क्यों, जानिए किसने क्या कहा

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे बेस्ट MVP नहीं... दिग्गजों ने बताया क्यों, जानिए किसने क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में MVP (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) समेत कई अवार्ड्स मिले. राजस्थान रॉयल्स में शामिल 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 16 मैचों में 776 रन बनाए, एक सीजन में 72 छक्के लगाकर इतिहास भी रचा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 03 Jun 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में MVP (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर), ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा 'सिक्स' के अवार्ड्स जीते. उनके लिए ये संस्करण शानदार रहा, उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए. इस सीजन उन्होंने एक शतक लगाया, जबकि दोनों क्वालीफायर में अपने शतक से चूक (97 और 96) गए. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (72) लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, जो 2012 से क्रिस गेल (59) के नाम था. हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी MVP प्लेयर्स में सुनील नरेन (2024) के प्रदर्शन को बेहतर मानते हैं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने एक सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया, इसमें शेन वॉटसन (2008), विराट कोहली (2016), डेविड वार्नर (2016), सुनील नरेन (2024) और वैभव सूर्यवंशी (2026) का नाम रहा. ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर पूर्व क्रिकेटर्स ने वैभव के प्रदर्शन की तारीफ़ की, लेकिन सुनील नरेन के प्रदर्शन को उनसे ऊपर रखा.

अंबाती रायडू ने कहा, "मेरे अनुसार सुनील नरेन IPL के एक संस्करण में सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि वह शेन वॉटसन की तरह कोई प्रॉपर बल्लेबाज नहीं थे. उन्हें टॉप पर बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिसमें उनके सामने टॉप के गेंदबाज आए. उनका वो सीजन बेहतरीन था, अविश्वसनीय था." उन्होंने वार्नर के सीजन को भी इसमें शामिल किया और कहा कि इन 2 में से किसी एक को चुनना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें- IPL ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेमानन्द महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली को उपहार में ऐसा क्या मिला जिसकी हो रही चर्चा

रायडू से सहमत होते हुए आरोन फिंच ने कहा, "मेरे लिए भी सुनील नरेन सबसे ऊपर हैं. वह शानदार गेंदबाज थे, उन्होंने अहम विकेट लेने के साथ रन भी बनाए. 181 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और गेंदबाजी में इकॉनमी 6.7 का रहा. बल्लेबाजी में ओपनिंग, गेंदबाजी और फिर खिताब जिताना. ये अभी तक का सबसे बेहतरीन सीजन था." उनके साथ बैठे टॉम मूडी भी इससे सहमत नजर आए.

यह भी पढ़ें- आयरलैंड दौरे पर नहीं होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू, संजय मांजरेकर ने दिया बड़ा बयान

मूडी ने कहा, "सबसे खास ये रहा कि वह खुद एक ओवर में एवरेज 11 रन बना रहे थे और उसी सीजन 7 से भी कम रन अपने ओवर में दे रहे थे. वो वाकई चैंपियन हैं. जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, उसने उस सीजन को असाधारण बनाया. 

अंबाती रायडू का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी अलग-अलग पिचों पर खुद को साबित करना होगा. उन्होंने कहा, "जब भी पिच धीमी थी, वो जल्दी आउट हो गए. इसलिए उन्हें अभी मुश्किल पिचों पर खुद को साबित करना होगा."

Published at : 03 Jun 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
MVP IPL Awards Most Valuable Player SUNIL NARINE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे बेस्ट MVP नहीं... दिग्गजों ने बताया क्यों, जानिए किसने क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे बेस्ट MVP नहीं... दिग्गजों ने बताया क्यों, जानिए किसने क्या कहा
क्रिकेट
आयरलैंड दौरे पर नहीं होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू, संजय मांजरेकर ने दिया बड़ा बयान
'...नहीं होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू', संजय मांजरेकर ने दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेमानन्द महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली को उपहार में ऐसा क्या मिला जिसकी हो रही चर्चा
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेमानन्द महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली को उपहार में ऐसा क्या मिला जिसकी हो रही चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद भी सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप शो जारी, इस लीग में बुरी तरह फेल
IPL 2026 के बाद भी सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप शो जारी, इस लीग में बुरी तरह फेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
UP Election 2027 | Surya Murder Case | Janhit:खोड़ा में 'असद' के नाम पर शुरू हुई वोट बैंक की सियासत!
Bharat Ki Baat | CM Yogi Speech | Akhilesh: CM Yogi की हुंकार, अखिलेश का पलटवार!
Weather Update: मौसम का क्यों बिगड़ रहा मिजाज? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख
TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी की विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख
दिल्ली NCR
Delhi News: हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला
हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला
इंडिया
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
स्पोर्ट्स
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेमानन्द महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली को उपहार में ऐसा क्या मिला जिसकी हो रही चर्चा
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेमानन्द महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली को उपहार में ऐसा क्या मिला जिसकी हो रही चर्चा
बॉलीवुड
बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज
बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज
विश्व
रूसी तेल पर अमेरिका ने फिर की हरकत तो भारत को आया गुस्सा, दिया दो टूक जवाब- 'इंडिया तय करेगा...'
रूसी तेल पर अमेरिका ने फिर की हरकत तो भारत को आया गुस्सा, दिया दो टूक जवाब- 'इंडिया तय करेगा...'
जनरल नॉलेज
First King Of India: पूरे भारत पर सबसे पहले किस राजा ने किया था राज, उससे पहले कैसी थी देश की शासन व्यवस्था?
पूरे भारत पर सबसे पहले किस राजा ने किया था राज, उससे पहले कैसी थी देश की शासन व्यवस्था?
टेक्नोलॉजी
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget