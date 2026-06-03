वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे बेस्ट MVP नहीं... दिग्गजों ने बताया क्यों, जानिए किसने क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में MVP (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर), ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा 'सिक्स' के अवार्ड्स जीते. उनके लिए ये संस्करण शानदार रहा, उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए. इस सीजन उन्होंने एक शतक लगाया, जबकि दोनों क्वालीफायर में अपने शतक से चूक (97 और 96) गए. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (72) लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, जो 2012 से क्रिस गेल (59) के नाम था. हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी MVP प्लेयर्स में सुनील नरेन (2024) के प्रदर्शन को बेहतर मानते हैं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने एक सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया, इसमें शेन वॉटसन (2008), विराट कोहली (2016), डेविड वार्नर (2016), सुनील नरेन (2024) और वैभव सूर्यवंशी (2026) का नाम रहा. ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर पूर्व क्रिकेटर्स ने वैभव के प्रदर्शन की तारीफ़ की, लेकिन सुनील नरेन के प्रदर्शन को उनसे ऊपर रखा.

अंबाती रायडू ने कहा, "मेरे अनुसार सुनील नरेन IPL के एक संस्करण में सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि वह शेन वॉटसन की तरह कोई प्रॉपर बल्लेबाज नहीं थे. उन्हें टॉप पर बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिसमें उनके सामने टॉप के गेंदबाज आए. उनका वो सीजन बेहतरीन था, अविश्वसनीय था." उन्होंने वार्नर के सीजन को भी इसमें शामिल किया और कहा कि इन 2 में से किसी एक को चुनना मुश्किल है.

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रायडू से सहमत होते हुए आरोन फिंच ने कहा, "मेरे लिए भी सुनील नरेन सबसे ऊपर हैं. वह शानदार गेंदबाज थे, उन्होंने अहम विकेट लेने के साथ रन भी बनाए. 181 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और गेंदबाजी में इकॉनमी 6.7 का रहा. बल्लेबाजी में ओपनिंग, गेंदबाजी और फिर खिताब जिताना. ये अभी तक का सबसे बेहतरीन सीजन था." उनके साथ बैठे टॉम मूडी भी इससे सहमत नजर आए.

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मूडी ने कहा, "सबसे खास ये रहा कि वह खुद एक ओवर में एवरेज 11 रन बना रहे थे और उसी सीजन 7 से भी कम रन अपने ओवर में दे रहे थे. वो वाकई चैंपियन हैं. जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, उसने उस सीजन को असाधारण बनाया.

अंबाती रायडू का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी अलग-अलग पिचों पर खुद को साबित करना होगा. उन्होंने कहा, "जब भी पिच धीमी थी, वो जल्दी आउट हो गए. इसलिए उन्हें अभी मुश्किल पिचों पर खुद को साबित करना होगा."