टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले अमेरिकी टीम को झटका लगा है. पाकिस्तानी मूल के चार खिलाड़ियों को भारत आने का वीजा नहीं मिला है. ऐसे में अब इन खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप में खेलने पर खतरा मंडरा रहा है. मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है.

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है. एक खिलाड़ी ने 'टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट' को बताया कि उसे और तीन अन्य खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने का वीजा नहीं मिला है.

पेसर अली खान ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को एक वीडियो मैसेज में बताया, "हां, यह सच है कि तीन पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को भारतीय वीजा नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि हम टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे."

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय यूएस टीम में शामिल अन्य तीन खिलाड़ी शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल हैं. तीनों का जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन अब वे यूएस के नागरिक हैं. भारत के वीजा नियमों के तहत, पाकिस्तान में जन्मे सभी लोगों को अपने जन्म के देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वीजा के लिए आवेदन करना होता है.

यह समस्या पहले भी पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को परेशान कर चुकी है. इससे पहले सिकंदर जुल्फिकार और साकिब जुल्फिकार साल को 2019 में वीजा देने से मना कर दिया गया था. वहीं, सिराज अहमद को वर्ल्ड कप 2023 के लिए देर से वीजा मिला था. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा (2017) और इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद और शोएब बशीर (2024) को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

यूएसए के अलावा यूएई, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स की टीम में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं. ऐसे में इन देशों को टी20 विश्व कप 2026 से पहले परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सूत्रों ने कहा है कि वे टीमों को वीजा दिलाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन इस नई समस्या ने उनका काम बढ़ा दिया है.

