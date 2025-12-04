सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में हार्दिक पांड्या के क्रेज के कारण बड़ौदा बनाम गुजरात मैच का वेन्यू बदल दिया गया है. बड़ौदा बनाम गुजरात का मुकाबला भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ती जरूरत के चलते हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम स्थानांतरित कर दिया गया है. यह फैसला हार्दिक पांड्या को देखने उमड़ी असाधारण भीड़ की वजह से लिया गया है.

अधिकारियों के अनुसार टीम होटल, अभ्यास स्थल और टिकट काउंटरों के बाहर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ देखी गई. यह सामान्य घरेलू मैचों की तुलना में कई गुना अधिक थी. आयोजकों का मानना है कि इतनी भीड़ पूरी तरह हार्दिक पांड्या को देखने की दीवानगी के कारण उमड़ी थी.

एक वरिष्ठ आयोजक ने बताया, "हार्दिक पांड्या के प्रति उत्साह अविश्वासनीय है. फैन टर्नआउट, पूछताछ और भीड़ का दबाव हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा था. सुरक्षित और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मैच को राजीव गांधी स्टेडियम में स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया."

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैचों और IPL मुकाबलों के लिए भी जाना जाता है. बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और उच्च क्षमता के कारण इस अप्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना गया.

हैदराबाद में पिछले दो दिनों में वैसी हलचल देखी गई, जैसी IPL मैचों के दौरान रहती है. फैंस अभ्यास सत्रों के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, पोस्टर और बैनर लेकर घूम रहे हैं, टिकट के लिए लाइनें लग रही हैं और प्रशंसक सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह जता रहे हैं. यह सब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी को लेकर हो रहा है.

भारत की प्रमुख घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बड़ौदा बनाम गुजरात मैच का वेन्यू बदले जाने के बाद इसमें रिकॉर्ड भीड़ आने की उम्मीद है.

