बाबर आजम नहीं खेलेंगे BBL का फाइनल चरण, 'खराब फॉर्म' की वजह से सिडनी सिक्सर्स ने किया रिलीज?

Sydney Sixers Release Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को अचानक बिग बैश लीग 2025-26 से बाहर होना पड़ा. बाबर टूर्नामेंट में सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा थे. उनकी टीम टूर्नामेंट के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है. टीम को फाइनल में जगह हासिल करने के लिए 23 जनवरी (शुक्रवार) को होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मुकाबला खेलना है. अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम होबार्ट को हरा देती है, तो 25 जनवरी (रविवार) खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत पर्थ स्कॉचर्स से होगी.

लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सिडनी सिक्सर्स ने उस वक्त बाबर को क्यों बाहर कर दिया, जब उनकी टीम फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक मैच दूर है? गौर करने वाली बात यह है कि बाबर ने बिग बैश में खराब बल्लेबाजी से सभी को निराश किया है. तो क्या सिडनी की टीम ने बाबर को खराब फॉर्म के कारण रिलीज कर दिया? आइए जानते हैं कि बाबर के रिलीज होने की असल वजह क्या है.

क्यों बाहर हुए बाबर आजम?

तो आपको बता दें कि बाबर को सिडनी सिक्सर्स ने पाकिस्तान के आगामी इंटरनेशनल मैचों के चलते रिलीज किया. इस रिलीज के बारे में सिडनी की टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करे हुए लिखा, "थैंक्यू बाबर आजम. बाबर को आगामी इंटरनेशनल मैचों के लिए रिलीज कर दिया गया है. वह बीबीएल 15 के फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे."

खराब फॉर्म से खूब उड़ा बाबर आजम का मजाक

बाबर ने सीजन में 11 मैच खेले, जिनकी 11 पारियों में बैटिंग करते हुए 22.44 के घटिया औसत और 103.06 के बेहद धीमे स्ट्राइक रेट से 202 रन स्कोर किए. इस दौरान बाबर के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें उनका हाई स्कोर 58* रनों का रहा. पूरे सीजन बाबर धीमी पारियां खेलते हुए नजर आए. पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ खेले गए क्वालीफायर जैसे अहम मैच में बाबर जीरो पर ही आउट हो गए थे.