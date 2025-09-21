Suryakumar Yadav And Salman Agha Viral Video: भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मुकाबला शुरू हो गया है. इस मैच के आगाज के साथ ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. इस वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के पैर छुए. लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई इस दावे से बिल्कुल अलग है.

क्या सूर्यकुमार यादव ने छुए पैर?

भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सूर्यकुमार यादव ने ही इस मैच में सिक्का उछाला था. टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने न तो हाथ मिलाया और न ही एक-दूसरे की तरफ देखा, तब ऐसे में पैर छूने की बात तो बहुत दूर है.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव जब कमेंटेटर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से बात करके लौट रहे थे, तब सूर्या ने देखा कि जो सिक्का उन्होंने टॉस के लिए उछाला था, वो उस समय भी मैदान पर नीचे पड़ा था. सूर्या ने वो सिक्का मैदान से उठाया और वहां खड़े अंपायर को दे दिया. उसी वक्त पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा टॉस के बारे में कमेंटेटर रवि शास्त्री से बात करने के लिए जा रहे थे.

सूर्यकुमार यादव ने सलमान के पैर नहीं छुए थे, बल्कि वे सिक्का उठा रहे थे और कैमरे के एंगल की वजह से सलमान का पैर आगे नजर आया. इस वायरल हो रहे वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है सूर्या का हाथ सलमान के पैर से काफी पीछे है.

Suryakumar Yadav decided not to shake hands with Salman Ali Agha and instead touched his feet? Great gesture by SKY pic.twitter.com/75aZMArX7B — paty (@_midwicket) September 21, 2025

यह भी पढ़ें

संजू सैमसन ने खोल दिया टीम इंडिया का सीक्रेट, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बताया सूर्या-गंभीर का प्लान