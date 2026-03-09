2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? जानें किसे दिया क्रेडिट

Suryakumar Yadav Statement: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी. यह भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा खिताब रहा. टीम इंडिया टी20 विश्व कप के तीन खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई.

इस जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने बड़ा दिलचस्प बयान देते हुए टीम के कई खिलाड़ियों को क्रेडिट दिया. इसके अलावा सूर्या ने खुद को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि कैसे मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया था कप्तानी के लिए. भारतीय कप्तान ने खिलाड़ियों को लेकर कहा कि आपको यह समझने की जरूरत है कि वो कितने काबिल हैं.

मुझ पर भरोसा किया गया

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में बात करते हुए सूर्या ने कहा, "इसमें थोड़ा वक्त लगेगा. जो कुछ भी हुआ है उससे मैं बहुत खुश हूं. यह एक लंबा सफर रहा. इसकी शुरुआत 2024 के बाद हुई जब बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव जय भाई ने मुझ पर भरोसा जताया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आकर परफॉर्म करना एक खास एहसास है. पिछले दो सालों में हमने अच्छा क्रिकेट खेला और सब कुछ ठीक चल रहा था. मैं 2024 वर्ल्ड कप से सीखी हुई अच्छी आदतों को अपनाना चाहता था."

खिलाड़ियों पर बोले

आगे बात करते हुए सूर्या ने कहा, "उनकी काबीलियत को समझना बेहद जरूरी है. संजू के आने का वक्त बिल्कुल सही था. वरुण, अभिषेक- दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं. साथ ही बुमराह, हार्दिक और अक्षर- ये सभी लंबे वक्त से टीम का हिस्सा हैं. जैसा कि संजू ने पिछले मैच में कहा था कि वो (जसप्रीत बुमराह) पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज है. मैं उन्हें राष्ट्रीय धरोहर (National Treasure) कह सकता हू. उसे पता है कि क्या करना है और कैसे करना है."

