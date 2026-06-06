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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह

T20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह

सूर्यकुमार के बाद टीम इंडिया की टी20 कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में आने वाली है. अगर वह कप्तान बनते हैं तो उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी. एक कि वैभव सूर्यवंशी को कब और कैसे टीम में फिट किया जाए.

By : शिवम | Updated at : 06 Jun 2026 06:57 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर को भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 कप्तान बनाए जाने की तैयारी चल रही है. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाया जाएगा, उनकी फॉर्म भी खराब है तो उनका टीम में जगह बनाना भी मुश्किल होगा. अगर अय्यर कप्तान बनते हैं तो उनकी राह बहुत आसान नहीं होने वाली, यहां आपको 3 ऐसी चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं जो अय्यर को फेस करनी होंगी.

मुख्य खिलाड़ियों की खराब फॉर्म

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव का IPL 2026 में प्रदर्शन खराब रहा, जो चिंता की बात है. अगर इन प्लेयर्स की टी20 फॉर्मेट में फॉर्म नहीं लौटती तो श्रेयस अय्यर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. उन्हें ड्राप करना और उनके रिप्लेसमेंट को चुनना आसान नहीं होगा.

वैभव सूर्यवंशी को टीम में फिट करना

वैभव सूर्यवंशी अब उम्र के लिहाज से इंटरनेशनल में खेलने के योग्य हो गए हैं. उन्हें खिलाने की मांग भी हो रही है, हालांकि कई दिग्गज ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि वैभव को टीम में किसकी जगह लाया जाए. वैभव के लिए IPL 2026 शानदार रहा, उन्होंने हर बड़े गेंदबाज पर रन बनाए और सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्हें ही MVP अवार्ड भी मिला. भारतीय नेशनल टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन टॉप आर्डर के बल्लेबाज हैं जिनका फॉर्म अच्छा है.

अभिषेक टी20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर-1 हैं. संजू-ईशान को भी ड्राप करना सही नहीं होगा. ऐसे में अगर वैभव को टीम में चुना भी जाता है तो श्रेयस अय्यर के सामने उन्हें प्लेइंग 11 में फिट करना चुनौती होगी.

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3 साल से टी20 में कोई सीरीज नहीं हारी टीम इंडिया

रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव ने टी20 की कप्तानी संभाली थी और इस फॉर्मेट में दबदबे को कायम रखा. भारत 2023 में वेस्टइंडीज के हाथों मिली हार के बाद टी20 में कोई सीरीज नहीं हारी है. इसके बाद टीम ने 16 टी20 सीरीज खेली, 15 जीती और 1 ड्रा रही. श्रेयस अय्यर के पास इस दबदबे को कायम रखने की जिम्मेदारी होगी.

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भारतीय क्रिकेट टीम की अगली टी20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ इसी महीने है, जिसकी टीम चुनने के लिए आज चयनकर्ताओं की मीटिंग होनी है. इसके बाद 1 जुलाई से भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
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