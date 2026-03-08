हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर ने तीसरा वर्ल्ड कप जीतकर रच डाला इतिहास, एमएस धोनी को पीछे छोड़ा

गौतम गंभीर ने तीसरा वर्ल्ड कप जीतकर रच डाला इतिहास, एमएस धोनी को पीछे छोड़ा

Gautam Gambhir World Cup Wins: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. साथ ही गौतम गंभीर ने भी इतिहास रच दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Mar 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Winner: भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया था, जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर रहा. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम कभी चैंपियन बनने के करीब आई ही नहीं. एक तरफ सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान पहली बार वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान बने, दूसरी ओर गौतम गंभीर ने अपना तीसरा विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है.

गौतम गंभीर ने जीता तीसरा विश्व कप

गौतम गंभीर अब भारत के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने के मामले में एमएस धोनी से भी आगे निकल गए हैं. गौतम गंभीर भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. उसके बाद गंभीर 2011 ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया में भी थे. इस बार भी गंभीर फाइनल में चमके, जहां उन्होंने 97 रनों की पारी खेली.

गंभीर और धोनी बतौर खिलाड़ी दो-दो वर्ल्ड कप जीते हैं. मगर अब बतौर कोच भी गंभीर ने एक वर्ल्ड कप जीत लिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के मामले में गौतम गंभीर अब एमएस धोनी से आगे निकल गए हैं.

भारत 96 रनों से जीता

भारतीय टीम जब पहले बैटिंग करने आई तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तबाही मचाते हुए 6 ओवरों में ही 92 रन बना डाले थे. अभिषेक ने 18 गेंद में फिफ्टी लगाई, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी रही. अभिषेक ने 52 और ईशान किशन ने भी 54 रनों का योगदान दिया. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के 4 विकेट और अक्षर पटेल के 3 विकेट ने भी भारत की ऐतिहासिक जीत में बड़ा योगदान दिया.

यह भी पढ़ें:

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना भारत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup 2026 T20 World Cup Winner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गौतम गंभीर ने तीसरा वर्ल्ड कप जीतकर रच डाला इतिहास, एमएस धोनी को पीछे छोड़ा
गौतम गंभीर ने तीसरा वर्ल्ड कप जीतकर रच डाला इतिहास, एमएस धोनी को पीछे छोड़ा
क्रिकेट
कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
क्रिकेट
IND vs NZ Final Highlights: भारत ने रचा इतिहास, डिफेंड कर लिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; तीसरी बार अपने नाम की ट्रॉफी
भारत ने रचा इतिहास, डिफेंड कर लिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; तीसरी बार अपने नाम की ट्रॉफी
क्रिकेट
न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; अहमदाबाद में रचा इतिहास
न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
दिल्ली NCR
उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार
उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget