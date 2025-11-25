टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव आगामी विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. भारत और पाकिस्तान अब तक कुल 7 बार टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने आए हैं, जिनमें 6 बार टीम इंडिया विजयी रही है. वैसे तो कप्तान सूर्यकुमार ने एशिया कप के दौरान साफ कह दिया था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी नहीं रह गई है. फिर भी उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत-पाक मैच को फैंस के लिए एक उत्साह से भर देने वाला मैच बताया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल अनाउंसमेंट कार्यक्रम में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमारा ग्रुप अच्छा लग रहा है, जहां तक 15 फरवरी को होने वाले मैच (भारत बनाम पाकिस्तान) की बात है, हमने हाल ही में एशिया कप में उनके साथ मैच खेले थे. सबने सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान दिया था, अन्य किसी चीज पर नहीं. जैसा कि आप सबने देखा ही होगा. ये बढ़िया मैच होगा और भारतीय खिलाड़ी हमेशा भारत-पाक मैच को लेकर उत्साहित रहते हैं."

बताते चलें कि भारत को वर्ल्ड कप के ग्रुप A में रखा गया है. ग्रुप A में भारत के साथ पाकिस्तान, USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स हैं. भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले BCCI और PCB के बीच भारत-पाक मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाने को लेकर सहमति बनी थी.

एशिया कप के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि भारत लगातार पाकिस्तान को हराता आया है, इसलिए उनके बीच अब 'राइवलरी' जैसी कोई चीज नहीं रह गई है. कप्तान सूर्यकुमार का कहना था कि राइवलरी उन टीमों के बीच होती है जब 12 मैचों में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 6-6 या 7-5 जैसा चल रहा हो.

