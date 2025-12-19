मथुरा: वेब सीरिज देखकर छात्रा का अपहरण, 30 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने 24 घंटे में किया बरामद

उत्तर प्रदेश के मथुरा में जैत थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बेटी का बदमाशों ने कॉलेज से लौटते वक़्त अपहरण कर लिया. उसके बाद परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी. घबराए परिजनों ने फौरन ही पुलिस को सूचना दी. जिस पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे में ही मुठभेड़ में छात्रा को बरामद कर लिया. इस दौरान एक महिला समेत तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है.

मुठभेड़ में दोनों लड़कों के पैर में गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक तीनों ने वेबसीरिज देखकर छात्रा के अपहरण की योजना बनाई थी. एसएसपी ने पुलिस और एसओजी टीम को छात्रा की सकुशल बरामदगी के लिए 25 हजार का नगद इनाम देने की घोषणा की है. अपहरणकर्ताओं के पास से पुलिस ने ढाई लाख रुपए नगद और तमंचा और अपहरण में इस्तेमाप्ल ऑटो भी बरामद किया है.

बेटी के घर नहीं आने की दी सूचना

जानकारी के मुताबिक जैत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने सूचना दी कि उनकी बेटी कॉलेज से घर नहीं लौटी. इसके कुछ देर बाद ही उनके पास अपहरणकर्ताओं का फोन पहुंचे और उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी और बताया कि बेटी उनके पास है. धमकाया कि अगर रकम नहीं दी तो बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है.

सूचना मिलते ही पुलिस और एसओकजी टीमें अलर्ट हो गयीं.और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि तीनों ने वेबसीरिज देखकर अपहरण करने का प्लान बनाया था.

कॉलेज से ऑटो में बैठाया

कॉलेज से निकलते ही तीनों ने छात्रा को ऑटो में बैठा लिया फिर उसे अगवा कर लिया. फिर इसके बाद इन्होने परिवार को फिरौती के लिए फोन किया. अपहरणकर्ताओं की पहचान सौरव सिंह उर्फ मंडली निवासी मथुरा, मंजीत पुत्र शिवजी राय निवासी सीतामढ़ी, बिहार के रूप में हुई है. इनके साथ एक महिला अभियुक्ता भी गिरफ्तार की गई है.

पुलिस की कार्रवाई और मुठभेड़

अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार और छात्रा को सकुशल बरामद करने के लिए जैत पुलिस और एसओजी ने सतर्कता से ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने तेनो को घेर लिया, जिस पर पुलिस टीम पर फायरिंग हुई.मुठभेड़ में दोनों लड़कों के पैर में गोली लगी है.छात्रा को परिवार को सकुशल सौंप दिया गया है.

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया, "यह सफल ऑपरेशन एसओजी और थाना जैंत टीम की त्वरित कार्रवाई का नतीजा है. अपहरणकर्ताओं ने वेब सीरीज देखकर अपहरण का प्लान बनाया. संयुक्त टीम टीम के अच्छे काम के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है."