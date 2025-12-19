प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
Nick Jonas Dance on Dhurandhar: प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी धुरंधर के रंग में रंग गए हैं. उन्होंने फिल्म के गाने पर भाईयों संग धमाकेदार डांस का वीडियो शेयर किया.
‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा भले ही अब भारत में नहीं रहती हैं, लेकिन वह भारत में होने वाली सभी गतिविधियों से बराबर रूबरू रहती हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रियंका के पति निक जोनस का एक वीडियो काफी वायरल हो रह है.
इस वीडियो में निक जोनस ‘धुरंधर’ फिल्म के हिट गाने ‘शरारत’ पर अपने भाइयों के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं.यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही दर्शकों के बीच छा गया है. इस वायरल वीडियो रणवीर सिंह ने भी दिलचस्प कमेंट किया है.
निक जोनस किया शानदार डांस
आपको बता दें कि फिल्म ‘धुरंधर’ न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में धमाल मचा रही है. फिल्म के डायलॉग, स्टाइल और गाने हर जगह छाए हुए हैं. वहीं फिल्म अपनी धाकड़ कमाई के साथ हर दिन चर्चे में बनी हुई है.
फिल्म देखने के बाद फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे इस फिल्म की जमकर तारीफें कर रहे हैं. अब निक जोनस ने धुरंधर के गाने पर डांस कर इसे और भी पॉपुलर बना दिया है.
निक जोनस का डांस देख रणवीर ने किया दिलचस्प कमेंट
सामने आए वीडियो में निक अपने भाईयों के साथ ‘शरारत’ गाने पर एक अलग ही डांस स्टेप्स दिखा रहे हैं. इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए निक जोनस ने कैप्शन में लिखा, 'नया प्री-शो हाइप सॉन्ग अनलॉक हो गया'.
अब निक के इस डांस वीडियो पर रणवीर सिंह ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हाहा जीजू, जाने दे.' रणवीर सिंह के कमेंट पर रिएक्ट करते हुए निक जोनस ने भी मजेदार जवाब देते हुए कमेंट किया है.
निक ने लिखा, 'रणवीर सिंह भाई! अब 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक पर अगला वीडियो होगा. लव टू यू एंड द फैमिली, लेट्स गो'. अब फैंस रणवीर सिंह के इस कमेंट और निक के डांस वीडियो को फैंस अपने-अपने सोशल हैंडल पर शेयर कर दोनों पर प्यार लुटा रहे हैं.
