T20 World Cup 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल मैचों के वेन्यू पर भी मुहर लग गई है. पहला सेमीफाइनल कोलकाता और दूसरा कोलंबो में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे होंगे. फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है, तो खिताबी मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा.
2024 टी20 वर्ल्ड कप की तरह अगले विश्व कप में भी 20 टीम भाग लेंगी. भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. भारत-पाक मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. पिछली बार की तरह आठ टीम सुपर-8 चरण से होते हुए सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक का सफर तय करेंगी.
कुल 8 मैचों में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. भारत के 5 शहरों को वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी मिली है. इनमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई शामिल हैं. वहीं श्रीलंका के 3 शहरों में विश्व कप मुकाबले खेले जाएंगे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के एलान के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर समेत कई अन्य दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे. भारत की टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास, बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और ICC चेयरमैन जय शाह भी पहुंचे.
भारत के ग्रुप में कौन-कौन? पूरा शेड्यूल
भारत, पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया को एक ही ग्रुप में रखा गया है. भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA के साथ खेलगा, जो मुंबई में होगा. भारत का दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया, तीसरा 15 फरवरी को पाकिस्तान और चौथा लीग मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा.
- भारत बनाम USA - 7 फरवरी (मुंबई)
- भारत बनाम नामीबिया - 12 फरवरी (दिल्ली)
- भारत बनाम पाकिस्तान - 15 फरवरी (कोलंबो)
- भारत बनाम नीदरलैंड्स - 18 फरवरी (अहमदाबाद)
