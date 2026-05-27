मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर होगा SRH vs RR एलिमिनेटर मैच, जानिए पिच से किसे मिलेगी मदद

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH vs RR Pitch Report: मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर होगा हैदराबाद बनाम राजस्थान एलिमिनेटर मैच, जानिए पिच से किसे मिलेगी मदद

SRH vs RR Pitch Report: मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर होगा हैदराबाद बनाम राजस्थान एलिमिनेटर मैच, जानिए पिच से किसे मिलेगी मदद

SRH vs RR Pitch Report: IPL 2026 का एलिमिनेटर मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा. पढ़िए आज के मैच की पिच रिपोर्ट.

By : शिवम | Updated at : 27 May 2026 12:39 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की पहली फाइनलिस्ट RCB कन्फर्म हो गई है, अब दूसरी फाइनलिस्ट टीम के लिए 3 टीमों के बीच टक्कर है. इनमें से एक टीम का सफर आज खत्म हो जाएगा. आज एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर है, जिसे जीतने वाली टीम खिताब की तरफ एक और कदम बढ़ाएगी और हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी. पढ़िए इस मैच में पिच का बर्ताव कैसा रहेगा.

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड की बात करें तो SRH का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों के बीच अभी तक 23 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 14 बार हैदराबाद और 9 बार राजस्थान जीती है.

IPL 2026 के लीग स्टेज में दोनों टीम 2 बार आमने-सामने हुई, दोनों मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराया है. 13 अप्रैल को हुए मैच में SRH ने 57 रनों से जीत दर्ज की थी, इसमें ईशान किशन ने 91 रन बनाए थे. 25 अप्रैल को भी ईशान का बल्ला चला था, उन्होंने 31 गेंदों में 74 रन बनाए थे. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 103 रन बनाए थे.

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SRH vs RR मैच में कैसा रहेगा मौसम?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. आज मुल्लांपुर में मौसम मैच के अनुकूल है, बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि पहले दो घंटे तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. गर्म मौसम में पहले फील्डिंग करने वाली टीम के लिए मुश्किल हो सकती है.

SRH vs RR मैच की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के इस स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर एलिमिनेटर मैच होगा. ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. ये वही पिच है, जहां इस सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. यशस्वी जैस्वाल ने 27 गेंदों में 51 और वैभव ने 16 गेंदों में 43 रन बनाए थे.

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इस पिच पर हुए अभी तक तीनों मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं, ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. हालांकि मौसम को देखते हुए कहा जा सकता है कि पहले 2 घंटे यहां फील्डर्स को मुश्किलें आएंगी. वहीं अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 220-230 तक पहुंची तो चेज कर रही टीम पर अतिरिक्त दबाव आ जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 May 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL Eliminator SunRisers Hyderabad SRH Vs RR Mullanpur Stadium
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