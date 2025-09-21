भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा

Suryakumar Yadav Coach On IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में आज 21 सितंबर को दूसरी बार आमने-सामने होंगी. ग्रुप ए से क्वालीफाई करके भारत और पाक दोनों ही टीमें सुपर-4 में पहुंची हैं. इस मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बचपन कोच अशोक असवलकर ने एक बड़ा खुलासा किया है. भारतीय कप्तान के कोच ने कहा कि हर मैच से पहले उनकी सूर्यकुमार यादव से बातचीत होती है. सूर्या आज के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन बनाएंगे, इसके बारे में भी अशोक असवलकर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है.

सूर्यकुमार यादव के कोच का बड़ा खुलासा

सूर्यकुमार यादव के कोच ने बताया कि 'हर मैच से पहले मेरी सूर्या से बात होती है और भारत-ओमान के मैच से पहले भी हुई थी'. अशोक असवलकर ने सूर्यकुमार यादव के रन बनाने को लेकर कहा कि 'अगर आज पहले भारत ने बैटिंग की तो सूर्या का अर्धशतक होगा और भारतीय टीम 200 के ऊपर रन बनाएगी'.

सूर्यकुमार यादव के कोच ने बताया कि 'पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले से पहले भी मेरी उससे बात हुई थी. मैंने उससे कहा था कि कोई दबाव मत लेना, आराम से खेलना. वो हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से खेलता है'. कोच अशोक असवलकर ने बताया कि 'सूर्या को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. वो आक्रामक होकर खेलता है और विरोधी टीम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है. इसी वजह से पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सूर्या को टारगेट कर रहे थे. लेकिन वो लोग जितना उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसका गेम उतना ही अटैकिंग होता जाएगा'.

'No Handshake' विवाद पर क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में सलमान अली आगा और पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इस विवाद पर अशोक असवलकर ने कहा कि 'पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना, सूर्यकुमार का नहीं, बल्कि सरकार और बीसीसीआई का फैसला था. इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों के फैसले खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैनेजमेंट लेता है'.

