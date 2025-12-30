खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार यादव पहुंचे तिरुपति, पत्नी देविशा संग किए भगवान के दर्शन

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल का समापन आध्यात्मिक माहौल में किया. खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में चल रहे सूर्यकुमार मंगलवार को वैकुंठ एकादशी के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे. इस खास मौके पर उनके साथ पत्नी देविशा शेट्टी भी मौजूद रहीं. दोनों ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान श्री वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया.

मंदिर प्रशासन की ओर से सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार के लिए खास प्रबंध भी किया गया था. दर्शन के दौरान मंदिर प्रशासन ने उन्हें रेशमी शॉल भेंट स्वरुप दी. सूर्यकुमार और देविशा ने मंदिर में कुछ समय बिताया और शांति से पूजा की. दर्शन के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद फैंस को इस दौरे की जानकारी मिली.

फैंस के साथ दिखी सादगी

मंदिर जाते समय सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा पारंपरिक परिधान में नजर आए. सूर्या ने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, वहीं देविशा पीली साड़ी में दिखीं. वीडियो में देखा गया कि जैसे ही सूर्यकुमार मंदिर की ओर बढ़े, फैंस ने उन्हें घेर लिया. इसके बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और चलते-चलते फैंस के साथ फोटो खिंचवाई. कुछ देर रुककर उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी को असुविधा न हो. उनकी यह सादगी फैंस को काफी पसंद आई.

यह पहली बार नहीं है जब सूर्यकुमार तिरुपति पहुंचे हों. इससे पहले भी वह 2023 में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और उस दौरान की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थीं.

फॉर्म को लेकर चल रही है चर्चा

क्रिकेट के मैदान पर सूर्यकुमार यादव का समय इन दिनों आसान नहीं रहा है. एशिया कप में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले. टी20 वर्ल्ड कप और आगामी सीरीज को लेकर भी उनकी फॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है.

हाल ही में सूर्यकुमार ने अपने प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा था कि भले ही रन नहीं बन रहे हों, लेकिन उनकी फॉर्म खराब नहीं है. उन्होंने भरोसा जताया कि वह मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही फैंस को उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी.