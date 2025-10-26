हर्षित राणा की आलोचना करने पर सुनील गावस्कर ने पूर्व क्रिकेटर को लताड़ा, जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
Sunil Gavaskar on Harshit Rana: ऑस्ट्रेलियाई टूर पर ODI सीरीज के लिए जब हर्षित राणा टीम इंडिया में चुने गए, तब उनकी जमकर आलोचना हुई थी. सुनील गावस्कर उनके सपोर्ट में उतर आए हैं.
ऑस्ट्रेलियाई टूर पर ODI सीरीज के लिए जब हर्षित राणा टीम इंडिया में चुने गए, तब उनकी जमकर आलोचना हुई थी. भारत के पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने बहुत बड़ा दावा करके कहा था कि गौतम गंभीर के करीबी होने के कारण उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है. हर्षित ने तीसरे वनडे मैच में 4 विकेट लेकर अपने आलोचकों को चुप कराने का काम किया था. अब हर्षित राणा पर हो रही बहस में सुनील गावस्कर भी कूद पड़े हैं.
इंडिया टुडे के मुताबिक सुनील गावस्कर ने हर्षित राणा की तारीफ करते हुए कहा, "हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए, मैं उनके इस प्रदर्शन से बहुत खुश हूं, क्योंकि वो आलोचनाओं में घिरे थे. कड़ी आलोचना समझ से परे है क्योंकि अंततः ये हमारी टीम है. बाद में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं. किसी मैच/सीरीज से पहले प्लेयर की आलोचना करना मतलब आप उसका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं."
ये भारत की टीम है
सुनील गावस्कर ने कहा कि सीरीज के समापन के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं कि उनका चयन क्यों हुआ था. गावस्कर का मानना है कि टीम के चयन के बाद सबको 100 प्रतिशत टीम को सपोर्ट करना और उसकी जीत की कामना चाहिए. उन्होंने कहा, "अंततः ये हमारी टीम है, पूरे भारत की टीम है."
क्रिस श्रीकांत ने क्या कहा था
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शुरू होने से पहले पूर्व क्रिस श्रीकांत ने कहा था, "टीम में सिर्फ एक परमानेंट सदस्य है, हर्षित राणा. कोई नहीं जानता कि वो टीम में क्यों हैं? लगातार बदलाव करके वो अन्य खिलाड़ियों का मनोबल गिरा देंगे. आप उन खिलाड़ियों का चयन नहीं करते, जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा नहीं करने पर भी कुछ प्लेयर्स का चयन करते हैं. हर्षित राणा इसका उदाहरण हैं, जो गौतम गंभीर की जी-हुजूरी करते हैं."
यह भी पढ़ें:
क्रिकेट में 8 तरह के होते हैं डक, बिना गेंद खेले जीरो पर आउट हो जाए बल्लेबाज तो उसे क्या कहेंगे? जानें सबकुछ
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL