हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट में 8 तरह के होते हैं डक, बिना गेंद खेले जीरो पर आउट हो जाए बल्लेबाज तो उसे क्या कहेंगे? जानें सबकुछ

क्रिकेट में 8 तरह के होते हैं डक, बिना गेंद खेले जीरो पर आउट हो जाए बल्लेबाज तो उसे क्या कहेंगे? जानें सबकुछ

Types of Ducks in Cricket: क्रिकेट में जब भी कोई बल्लेबाज बिना रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे 'डक' कहते हैं. क्या आप जानते हैं कि डक 8 प्रकार के होते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के हर गली-मोहल्ले में बच्चों से लेकर वयस्कों तक क्रिकेट खेलते दिख ही जाते हैं. गली क्रिकेट तो क्या, कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नियमों को लेकर खूब बहस हुई है. इस खेल के कई सारे नियम हैं, जिनसे आप अभी तक अनजान होंगे. अक्सर बल्लेबाज '0' के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई बल्लेबाज '0' पर आउट होता है, तो उसे 8 अलग-अलग नाम दिए जाते हैं.

'0' पर OUT होने वाले खिलाड़ियों को क्या बोलते हैं?

जब भी कोई बल्लेबाज '0' पर आउट होता है, तो उसे डक कहा जाता है. मगर आप यह नहीं जानते होंगे कि 'डक' 8 प्रकार का होता है. जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट हो जाता है, तब उसे 'गोल्डन डक' कहते हैं. पारी में बिना रन बनाए दूसरी गेंद पर आउट होने पर 'सिल्वर डक' कहा जाता है. वहीं बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए अपनी पारी की तीसरी गेंद पर आउट हो जाए तो उसे 'ब्रॉन्ज डक' कहते हैं.

कई बार बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले '0' के स्कोर पर आउट हो जाए, तो उसे 'डायमंड डक' कहा जाता है. ऐसा आमतौर पर रन आउट के माध्यम से होता है. जब कोई बल्लेबाज मैच की सबसे पहली गेंद पर '0' पर आउट हो जाए, तो उसे 'प्लैटिनम डक' कहते हैं.

टेस्ट की दोनों पारियों में '0' पर आउट, उसे क्या कहेंगे?

टेस्ट मैच की दोनों पारियों में यदि कोई बल्लेबाज 'गोल्डन डक' का शिकार हो जाए. यानी वो दोनों पारियों में पहली-पहली गेंद पर '0' के स्कोर पर आउट हो जाए तो उसे 'किंग पेयर' कहा जाता है. इसके अलावा जब कोई बल्लेबाज दोनों टेस्ट पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए. जरूरी नहीं कि वो गोल्डन डक हो. ऐसी परिस्थिति में उसे 'पेयर' कहा जाता है. पारी समाप्त होने में सिर्फ एक गेंद बची हो, उस आखिरी गेंद पर यदि कोई बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद पर '0' पर आउट हो जाए तो उसे 'लॉफिंग डक' कहते हैं.

 

इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 प्रकार के डक: गोल्डन डक, सिल्वर डक, ब्रॉन्ज डक, लॉफिंग डक, प्लैटिनम डक, डायमंड डक, पेयर, किंग पेयर

यह भी पढ़ें:

...वरना बाहर बैठा दूंगा, हर्षित राणा को क्यों मिली गौतम गंभीर की वॉर्निंग? कोच ने किया हैरतअंगेज खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Cricket Rules Icc Rules Cricket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

LIC ने तोड़ी चुप्पी: Adani में निवेश पर Washington Post Report को करारा जवाब!| Paisa Live
Sensex 85,000 पर! Share Market चमका — Investors के लिए बड़ा हफ्ता | Paisa Live
Rajasthan में मिला ₹2.5 लाख करोड़ सोने का खजाना| Paisa Live
Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
शिक्षा
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget