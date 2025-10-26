क्रिकेट में 8 तरह के होते हैं डक, बिना गेंद खेले जीरो पर आउट हो जाए बल्लेबाज तो उसे क्या कहेंगे? जानें सबकुछ
Types of Ducks in Cricket: क्रिकेट में जब भी कोई बल्लेबाज बिना रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे 'डक' कहते हैं. क्या आप जानते हैं कि डक 8 प्रकार के होते हैं.
भारत के हर गली-मोहल्ले में बच्चों से लेकर वयस्कों तक क्रिकेट खेलते दिख ही जाते हैं. गली क्रिकेट तो क्या, कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नियमों को लेकर खूब बहस हुई है. इस खेल के कई सारे नियम हैं, जिनसे आप अभी तक अनजान होंगे. अक्सर बल्लेबाज '0' के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई बल्लेबाज '0' पर आउट होता है, तो उसे 8 अलग-अलग नाम दिए जाते हैं.
'0' पर OUT होने वाले खिलाड़ियों को क्या बोलते हैं?
जब भी कोई बल्लेबाज '0' पर आउट होता है, तो उसे डक कहा जाता है. मगर आप यह नहीं जानते होंगे कि 'डक' 8 प्रकार का होता है. जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट हो जाता है, तब उसे 'गोल्डन डक' कहते हैं. पारी में बिना रन बनाए दूसरी गेंद पर आउट होने पर 'सिल्वर डक' कहा जाता है. वहीं बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए अपनी पारी की तीसरी गेंद पर आउट हो जाए तो उसे 'ब्रॉन्ज डक' कहते हैं.
कई बार बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले '0' के स्कोर पर आउट हो जाए, तो उसे 'डायमंड डक' कहा जाता है. ऐसा आमतौर पर रन आउट के माध्यम से होता है. जब कोई बल्लेबाज मैच की सबसे पहली गेंद पर '0' पर आउट हो जाए, तो उसे 'प्लैटिनम डक' कहते हैं.
टेस्ट की दोनों पारियों में '0' पर आउट, उसे क्या कहेंगे?
टेस्ट मैच की दोनों पारियों में यदि कोई बल्लेबाज 'गोल्डन डक' का शिकार हो जाए. यानी वो दोनों पारियों में पहली-पहली गेंद पर '0' के स्कोर पर आउट हो जाए तो उसे 'किंग पेयर' कहा जाता है. इसके अलावा जब कोई बल्लेबाज दोनों टेस्ट पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए. जरूरी नहीं कि वो गोल्डन डक हो. ऐसी परिस्थिति में उसे 'पेयर' कहा जाता है. पारी समाप्त होने में सिर्फ एक गेंद बची हो, उस आखिरी गेंद पर यदि कोई बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद पर '0' पर आउट हो जाए तो उसे 'लॉफिंग डक' कहते हैं.
इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 प्रकार के डक: गोल्डन डक, सिल्वर डक, ब्रॉन्ज डक, लॉफिंग डक, प्लैटिनम डक, डायमंड डक, पेयर, किंग पेयर
यह भी पढ़ें:
...वरना बाहर बैठा दूंगा, हर्षित राणा को क्यों मिली गौतम गंभीर की वॉर्निंग? कोच ने किया हैरतअंगेज खुलासा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL