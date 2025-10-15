भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के साथ मिलाया हाथ! सामने आई हाई-फाइव की तस्वीर

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए, इसमें फाइनल भी शामिल था. लेकिन सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने फैसला किया था कि न तो टॉस के समय और न ही मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे. यहां तक कि सूर्या ने विनिंग ट्रॉफी पीसीबी चेयरमैन (जो एसीसी प्रमुख भी हैं) मोहसिन नकवी के हाथों लेने से भी मना कर दिया था. लेकिन हॉकी में उलट नजारा देखने को मिला. सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाई फाइव किया.

भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में हाई-फाइव

सुल्तान जोहोर कप 2025 का आयोजन मलेशिया में चल रहा है, यह अंडर-21 टूर्नामेंट है. इसमें मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ हाई फाइव किया. राष्ट्रगान के बाद भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाई फाइव किया. इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.

हालांकि पाकिस्तान को डर था कि क्रिकेट की तरह हॉकी में भी भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे. इस वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को पहले से निर्देश देते हुए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए कहा गया था. एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि, 'खिलाड़ियों को बताया गया है कि अगर भारत के प्लेयर्स मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं तो उसे अनदेखा कर दें और आगे बढ़ें. उन्हें मैच के समय किसी भी तरह के भावनात्मक टकराव से बचने के लिए कहा गया है.'

Indian 🇮🇳 and Pakistani 🇵🇰 players had a hand shake before the start of Sultan of Johor Cup Hockey Match 😮 pic.twitter.com/gWMutT6ote — Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 14, 2025

क्या रहा भारत-पाकिस्तान मैच का नतीजा?

सुल्तान जोहोर कप 2025 में मंगलवार को खेला गया भारत-पाकिस्तान मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ. पाकिस्तान ने पहला गोल 5वें मिनट में ही दाग दिया था. 39वें मिनट में पाकिस्तान की तरफ से दूसरा गोल दागा गया. 53वें मिनट में भारत ने तीसरा गोल मारकर बढ़त बना ली थी, लेकिन 55वें मिनट में पाकिस्तान ने भी तीसरा गोल कर दिया. मैच 3-3 के स्कोर के साथ ड्रा पर समाप्त हुआ.