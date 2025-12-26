हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'हार से दबाव बढ़ता है', स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के प्रति जताई हमदर्दी, ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर

'हार से दबाव बढ़ता है', स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के प्रति जताई हमदर्दी, ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर

एशेज 2025-26 हराने के बाद निराशाजनक रूप से आलोचना का शिकार हो रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रति स्टीव स्मिथ ने हमदर्दी जताई है. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि हार के बाद दबाव की स्थिति कैसी होती है.

By : आईएएनएस | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Dec 2025 06:05 AM (IST)
Preferred Sources

Steve Smith Gave Statement On England Team: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने निराशाजनक रूप से एशेज सीरीज गंवाने के बाद आलोचना का शिकार हो रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रति हमदर्दी जताई है. स्मिथ ने कहा कि मुझे पता है कि हार के बाद दबाव की स्थिति कैसी होती है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जब आप हार रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट हमेशा आप पर होती है और चीजों के बारे में बात हो सकती है. उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है. मुझे एक तरह से उनके लिए बुरा लग रहा है. ये मुश्किल हो सकता है. आप एक ऐसे देश में हैं जहां आप जानते हैं कि आप बाहर जाकर मजे कर सकते हैं. आपको उस देश का भी अनुभव करना होता है जहां आप हैं. उन्हें बीच में काफी बड़ा ब्रेक मिला था, लेकिन दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए.'

स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड टीम पर दिया बयान

इंग्लैंड क्रिकेट टीम लगातार तीन टेस्ट हारने के अलावा कई खिलाड़ियों के अधिक शराब पीने की वजह से भी चर्चा में है. इस विषय पर स्मिथ ने कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं या वे चीजों को कैसे कर रहे हैं, लेकिन हां, मेरा निश्चित रूप से मानना ​​है कि जब आप दो टेस्ट मैच हार जाते हैं, और आपको इतना लंबा ब्रेक मिलता है, तो कभी-कभी आपको गेम से दूर होकर पूरी तरह से स्विच ऑफ करने की जरूरत होती है.'

ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप करने पर होगी

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच मिले समय के दौरान कई क्रिकेटरों, विशेषकर बेन डकेट, पर अत्यधिक शराब पीने के लग रहे आरोपों की गंभीरता से जांच कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त ले चुकी है. मेलबर्न और सिडनी में होने वाले चौथे और पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे और उनकी कोशिश दोनों टेस्ट जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी.

Published at : 26 Dec 2025 06:05 AM (IST)
Tags :
Steve Smith AUS Vs ENG Ben Duckett CRICKET The Ashes 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अरुणाचल पर चीन का दावा, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
अरुणाचल पर चीन का दावा, PAK से नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: देसी गर्ल की DATE का आखिरी धोखा! | Crime News
Christmas Controversy: क्रिसमस पर क्यों भड़के हिंदू संगठन? | Christmas | Hindi News
Janhit with Chitra Tripathi: 'तीन मूर्ति', एक संदेश...परेशान होंगे ममता-अखिलेश? | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: PDA पर आज मोदी vs अखिलेश हुआ! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: अब क्रिसमस पर घमासान...ये है 'नया हिंदुस्तान'! | Christmas Protest | Assam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरुणाचल पर चीन का दावा, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
अरुणाचल पर चीन का दावा, PAK से नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
जनरल नॉलेज
Child Death Rate: 5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?
5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?
यूटिलिटी
क्या होता है फिशिंग क्राइम, जिसका सीबीआई ने किया भंडाफोड़? जानें यह कैसे करता है काम
क्या होता है फिशिंग क्राइम, जिसका सीबीआई ने किया भंडाफोड़? जानें यह कैसे करता है काम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget