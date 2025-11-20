हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका A ने भारत A को 73 रन से हराया, प्रिटोरियस ने 98 गेंद में खेली 123 रन की तूफानी पारी

दक्षिण अफ्रीका A ने भारत A को 73 रन से हराया, प्रिटोरियस ने 98 गेंद में खेली 123 रन की तूफानी पारी

भारत के लिये हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद ने दो दो विकेट लिये.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 20 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

युवा बल्लेबाज हुआन ड्रे प्रिटोरियस के शानदार शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ए ने तीसरे अनधिकृत वनडे में भारत ए को 73 रन से हराकर श्रृंखला में सूपड़ा साफ होने से बचाया. भारत ए ने पहले दोनों मैच जीते थे.

प्रिटोरियस (98 गेंद में 123 रन )के अलावा सलामी बल्लेबाज रिवाल्डो मूनसामी (130 गेंद में 107 रन ) ने भी शतक लगाया और दोनों ने 241 रन की साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवरों में छह विकेट पर 325 रन तक पहुंचाया.

भारत के लिये हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद ने दो दो विकेट लिये. जवाब में भारत ए टीम 49 . 1 ओवर में 252 रन पर आउट हो गई.

भारत ए के लिये सिर्फ आयुष बडोनी 66 गेंद में 66 रन बना सके. ईशान किशन ने 67 गेंद में 53 रन बनाये जबकि बाकी बल्लेबाज नाकाम रहे.

एक समय भारत ए के चार विकेट 82 रन पर गिर चुके थे. इसके बाद ईशान 88 रन की साझेदारी निभाने के बाद एन पीटर की गेंद पर आउट हो गए. पीटर ने 48 रन देकर चार विकेट लिये. भारत ए ने तीन विकेट जल्दी गंवा दिये और फिर मैच में लौट नहीं सकी.

टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला कब

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. कोलकाता टेस्ट में 30 रनों की हार के बाद टीम इंडिया अब किसी भी हालत में वापसी करना चाहती है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. 

Published at : 20 Nov 2025 06:41 AM (IST)
South Africa INDIA IND VS SA
