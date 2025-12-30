हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SA20 में सौरव गांगुली के हाथ फिर लगी निराशा, काव्या मारन की टीम ने मारी बाजी

साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच सौरव गांगुली के हाथ फिर निराशा लगी हैं. उनकी टीम को इस सीजन की दूसरी हार काव्या मारन की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के हाथों मिली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Dec 2025 01:49 PM (IST)
SA20 Cricket League 2025-26: सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच SA20 क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकाबला खेला गया, जिसमें आक्रामक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 47 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी खेली. इस मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 48 रन से जीत मिली और साथ-ही इस टीम ने बोनस अंक भी अपने नाम किए. पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने छह विकेट पर 188 रन बनाए. जिसके जवाब में, प्रिटोरिया कैपिटल की पूरी टीम 18 ओवर में 140 रनों पर सिमट गई. सनराइजर्स ने लगातार दूसरे मुकाबले को बड़े अंतर से जीतकर बोनस अंक हासिल किया है, जिसके चलते अब सनराइजर्स का 10 अंक हो गया है.

डिकॉक और ब्रिजट्के ने की शतकीय साझेदारी

इस मुकाबले में टॉस जीतकर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के महज 5 रन बनाकर आउट होने के बाद क्विंटन डिकॉक ने मैथ्यू ब्रिजट्के के साथ मिलकर मोर्चा संभाल. दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 70 गेंद पर 116 रनों की साझेदारी हुई. ब्रिट्जके ने 33 गेंदों पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाए. डिकॉक ने अपनी पारी में पांच चौके और छह छक्के लगाए. इन दोनों के अलावा शानदार फॉर्म में चल रहे जॉर्डन हरमन (20 गेंदों में 37 रन, पांच चौके, एक छक्का) ने भी उपयोगी योगदान दिया.

प्रिटोरिया कैपिटल्स की नहीं चली बल्लेबाजी

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रिटोरिया कैपिटल्स को मार्को यानसेन ने पहले ही ओवर में झटका दे दिया था. इसके बाद, विल स्मीद और शाई होप ने पारी संभाली. दोनों के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई. होप 36 जबकि स्मीद 35 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद टीम ने लगातार विकेट खोए और कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया. 18वें ओवर में 140 रनों पर कैपिटल्स की पारी सिमट गई. एडम मिल्ने ने 25 रन देकर 4 विकेट लिए और थरेंडू रत्नायके ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर दो विकेट चटकाए.

प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच हैं सौरव गांगुली

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच हैं. इसी सीजन उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है लेकिन कैपिटल्स का दो मैचों के बाद भी खाता नहीं खुल पाया है. उसे अपने पहले मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था.

Published at : 30 Dec 2025 01:49 PM (IST)
