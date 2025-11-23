भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की तारीख बढ़ गई है. अचानक पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से स्मृति मंधाना और पलाच मुच्छल की शादी (Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding) आज यानी 23 नवंबर को नहीं हो पाएगी. मंधाना के एक परिवार के सदस्य ने पुष्टि करके बताया कि भारतीय क्रिकेटर की शादी टल गई है.

शादी से पहले अन्य रस्में धूम-धाम से मनाई जा रही थीं. उनके वीडियो ने भी इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ था. इसी बीच खबर आई कि स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. बीते शनिवार हल्दी और मेहंदी की रस्में हुई थीं, वहीं आज यानी 23 नवंबर की दोपहर दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे. उनका यह शादी समारोह महाराष्ट्र के सांगली में होने वाला था, लेकिन अचानक खुशियों के बीच उनके घर गम ने दस्तक दे दी.

एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार स्मृति मंधाना के मैनेजर ने बताया कि मंधाना अपने पिता के बहुत करीब हैं. इसलिए भारतीय क्रिकेटर ने कहा है कि जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते, तब तक के लिए शादी नहीं करेंगी.

आपको याद दिला दें कि करीब 3 सप्ताह पहले भारतीय टीम ने महिला वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराया था. भारत की उस ऐतिहासिक जीत में स्मृति मंधाना ने बहुत अहम रोल निभाया था. मंधाना ने पूरे वर्ल्ड कप में 9 मैच खेलकर 434 रन बनाए थे. वर्ल्ड कप में उनका औसत 54.25 का रहा. हालांकि वो ODI वर्ल्ड कप इतिहास में 1000 रनों का आंकड़ा छूने से सिर्फ 7 रन दूर रह गई थीं.

